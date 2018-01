Altro che Pomeriggio 5, Pomeriggio concitato! Al punto che la stessa padrona di casa, Barbara D'Urso è riuscita a controllare a fatica uno dei suoi ospiti dell'ultima puntata. C'è voluta tutta l'esperienza di Carmelita per riportare la situazione alla normalità dopo quelle sceneggiate (parole della conduttrice). E si è persino rifiutata di ricevere un bacio – probabilmente di scuse – da lui, che evidentemente si è reso conto di aver davvero esagerato. Ma bisogna raccontare tutto per filo e per segno adesso. Intanto il protagonista del siparietto che, c'è da giurarci, finirà presto a Striscia la Notizia: Mauro Marin, il vincitore della decima edizione del Grande Fratello. La D'Urso l'ha invitato in trasmissione per parlare della fine della sua storia d'amore: è stato lasciato dalla sua compagna incinta di quattro mesi. Ma invece di raccontare quello per cui è stato invitato Marin ha finito per dare spettacolo in studio con argomenti strampalati e un atteggiamento sopra le righe che ha infastidito anche la padrona di casa. Sì, perché anziché approfondire la sua situazione si è praticamente lasciato sfuggire commenti e uscite infelici. (Continua dopo la foto)

Marin, ovviamente, non è solo a Pomeriggio Cinque. C'è anche Sylvie Lubamba in studio per parlare dei reati che ha commesso nel corso degli anni e per i quali ha pagato con il carcere ma il racconto degenera in una discussione con Roger Garth. Discussione in cui si inserisce l'ex vincitore del Grande Fratello. Difende la Lubamba, che lo ringrazia ma poi, a fronte dei suoi comportamenti esagitati e di certi commenti poco sensati, anche lei rimane spiazzata. E si guarda intorno come a dire "È pazzo?". La situazione prende una piega strana, tanto che la stessa Barbara D'Urso fatica a riportare l'ordine. Ci riesce alla fine, ma l'espressione del suo volto la dice lunga. (Continua dopo le foto)

Ma lumumba cosa ha fatto nella vita prima del carcere?

Questo pazzo ha vinto il grande fratello? hai mai lavorato nella vita ?

Ma Carmelita ospita i derilitti in Tv ma andare a Raccogliere i pomodori a €3 l'ora e poi ne riparliamo #pomeriggio5 — DellaS (@DellaDglive) 24 gennaio 2018

A tutti quelli che hanno fatto vincere Marin 8 anni fa... è colpa vostra. Avete creato un mostro. #Pomeriggio5 — Nick Pagani Love (@NickPagani) 24 gennaio 2018

È acclarato ormai che Mauro Marin abbia dei problemi psichici, ma chi lo invita in TV in queste condizioni è più disturbato di lui. #pomeriggio5 — Coachellō (@coachelloo) 24 gennaio 2018

E quando Mauro, che probabilmente si è poi reso conto di essere andato fuori dal seminato, le chiede un bacio, lei risponde così, secca: "No! Sono sceneggiate che non mi piacciono". Insomma, non ne è uscito bene Marin da questa ospitata che, lo ricordiamo, serviva per raccontare cosa fosse successo con la sua compagna Jessica. I due avevano annunciato di aspettare un figlio ma poi, qualche giorno fa, Mauro ha raccontato su Facebook che Jessica ha deciso di rompere. Il motivo, come spiegato anche in studio, va ricercato in una serie di incompatibilità su dove portare a termine la gravidanza. Lei, infatti, è di Avezzano e ha preferito stare vicino alla madre, mentre lui, che è veneto, avrebbe voluto che il figlio nascesse dalle sue parti.

Qui il video di Pomeriggio Cinque

"Ma vi rendete conto? Le sorelle Parodi...". Spietata Barbara D’Urso. La regina di Canale 5 senza freni. Altro che frecciatine, questo è proprio un colpo basso per Cristina e Benedetta!