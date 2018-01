In Beverly Hills 90210 Andrea Zuckerman non era certo carina e popolare come Kelly. O Brenda. Era una secchioncella, sempre in prima linea alle manifestazioni studentesche e nel mondo delle associazioni, ai vestiti e ai trucchi preferiva i libri, le chiacchierate con Brandon, il suo amico del cuore, e dedicarsi al West Beverly Blaze, il giornale della scuola. Premessa: chi è stato adolescente negli anni Novanta ha seguito di sicuro il telefilm forse simbolo di quel periodo, che raccontava le avventure di un gruppo di ragazzi di liceo e, tra una cotta e un'altra, affrontava anche temi delicati come droga, alcol, AIDS, sesso e omosessualità. Gli attori protagonisti godono ancora oggi del successo di Beverly Hills e non è raro imbattersi in articoli recentissimi su che fine abbiano fatto o su come siano diventati. Alcuni sono più popolari, come Shannen Doherty, la mitica Brenda Walsh che proprio di recente ha annunciato di aver vinto la sua battaglia contro il cancro. O Tori Spelling, alias Donna Martin, la figlia del produttore del telefilm tra l'altro, che è attivissima sui social network e che proprio qualche giorno fa ha condiviso uno scatto amarcord con Ian Ziering, ovvero Steve Sanders. (Continua dopo la foto)

Andrea, invece, interpretata dalla bravissima Gabrielle Carteris, è stata meno in vista in questi anni. Motivo per cui sapere cosa combini oggi e come la ritroviamo dovrebbe stuzzicare ancora di più la curiosità dei fan di Beverly Hills. Considerate che sono passati 28 anni da quando il telefilm è stato trasmesso per la prima volta sulle tv americane e, di conseguenza, così come per gli altri protagonisti, anche l'aspetto di Gabrielle oggi è diverso rispetto ai tempi del West Beverly High e i problemi di cuore. L'abbiamo già scritto in apertura: Andrea era poco curata rispetto alle sue colleghe. Aveva i capelli ricci che le arrivavano alle spalle, gli occhiali tondi in stile "secchiona" e anche sul fronte outfit non è che ci tenesse in particolar modo. (Continua dopo le foto)

Beh, dimenticate 'quella' Gabrielle Carteris perché oggi, anno 2018, è una donna matura e sofisticata. Ha 57 anni, porta i capelli corti ma non ha perso il sorriso e la verve che l'hanno sempre contraddistinta. Di recente ha preso parte all'Annual Screen Actors Guild Awards ed è apparsa più in forma che mai. Ha messo in mostra un fisico incredibile, che ha esaltato grazie a un abito scollatissimo che rivelava parte del décolleté. Stupiti dal fatto che Gabrielle, che è vicina alla soglia dei 60 anni, sembra quasi ringiovanita? Sul fronte vita privata è sposata dal 1992 con Charles Isaacs e ha due figlie. Nel 2016 è stata nominata presidente dello Screen Actors Guild e se Beverly Hills le ha dato popolarità, è apparsa come guest-star in diversi telefilm, come Il tocco di un angelo e Nip/Tuck. Ancora, ha partecipato al reality Surreal Lige e prestato la voce anche ai videogiochi Marvel: La grande alleanza e Spider Man 3.

