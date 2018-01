Maria De Filippi di assi nella manica ne ha parecchi, ma la regina della tv ha voluto fortemente per la terza volta la showgirl argentina nel suo programma di punta del sabato sera. Insieme alla sud americana, la moglie di Maurizio Costanzo ha chiesto anche la presenza di Andrea Iannone, il nuovo fidanzato di Belen. A farlo sapere è il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola. Al momento l’ospitata non è ancora stata registrata a causa dei numerosi impegni della coppia. Ma appena Belen e Iannone avranno spazio in agenda, correranno da Maria per registrare negli studi di via Tiburtina. Dunque, si rafforza sempre più il sodalizio artistico tra la Rodriguez e la De Filippi, che continuano a lavorare con una certa frequenza in tv. Intanto, Belen Rodriguez e Andrea Iannone si preparano a tornare insieme in tv dopo l’ospitata dello scorso anno al Maurizio Costanzo Show. (Continua a leggere dopo la foto)

La curiosità attorno a questa coppia è molto alta visto che entrambi sono molto restii a mostrarsi sui social network. Dopo la fine de matrimonio con Stefano De Martino, Belen ha deciso di vivere la sua vita privata con maggiore riservatezza. “Belen e io non amiamo farci foto insieme, adoriamo goderci il tempo insieme e questo, per chi vive sui social o sui giornali, è un grandissimo male. Io leggo commenti, magazine, telegiornali, messaggini sul mio cellulare, ma a volte nemmeno io so cosa rispondere". (Continua a leggere dopo la foto)

"Cioè cosa dovrei dire: 'No guarda, siamo in vacanza insieme, ma non ci facciamo le foto?'. Ma il linguaggio dell’amore deve essere per forza questa storia qui?” ha dichiarato di recente il pilota di MotoGP. “I nostri genitori sono cresciuti così? Ma dai. Invece poi succede che la sera mi ritrovo con Belen, mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla” ha aggiunto Iannone, che presto andrà a convivere con Belen a Lugano.

Ti potrebbe interessare anche: "Ecco con chi ho fatto l'amore ad Amici". Clamorosa rivelazione di Valerio Pino. Da settimane si inseguivano le voci su quello che accadeva nei camerini del talent di Maria De Filippi. Oggi il ballerino si è deciso a parlare: tutta la verità