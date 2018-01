Mattia Marciano e Desirèe Popper: c'è una novità. Li avevamo lasciati così otto mesi fa circa, a Uomini e Donne: lei sul trono, lui tra i suoi corteggiatori. A sorpresa, poi, era arrivata la decisione della brasiliana che, a maggio del 2017, dopo diversi mesi di inutili tentativi di innamorarsi, comunicò al pubblico di voler abbandonare il programma senza scegliere. Mattia era il ragazzo che più era riuscito ad avvicinarsi a Desirèe, convinto probabilmente di avere un futuro con lei. Quanto meno di avere la possibilità di frequentarla fuori dalle telecamere per conoscerla meglio, ma la Popper era stata irremovibile. "Non mi sono innamorata di nessuno", spiegò la tronista, lasciando lo studio di Maria De Filippi nel dissenso generale. Ma, come era prevedibile, la reazione più dura, più arrabbiata, arrivò proprio da parte di Marciano che, raggiunto in camerino dalla Popper, pronunciò una frase fortissima che i fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente: "Tu per me sei Satana". Poi, anche successivamente, si è sempre detto convinto di essere stato preso in giro dalla tronista, che lo avrebbe tenuto in studio solo allo scopo di portare avanti il suo percorso. (Continua dopo la foto)

Di fatto, dunque, Mattia e Desirèe si sono lasciati male per poi smettere definitivamente di vedersi. Il resto è storia (per i fan di Uomini e Donne, ovviamente): qualche mese dopo l'uscita di scena di Desirèe, a settembre scorso, Mattia è stato convocato dalla redazione ed è salito sul trono insieme a Sabrina Ghio, Paolo Crivellin e Alex Migliorini. E nonostante diverse corteggiatrici si siano presentate per lui, sin dall'inizio del suo percorso da tronista Marciano si è concentrato su una di loro, Vittoria Deganello. Accusato in continuazione di essere d'accordo con lei, alla fine si è visto costretto a lasciare il trono, ma solo dopo aver scelto Vittoria. E alla faccia di chi li voleva in combutta, chi diceva che erano falsi, Vittoria e Mattia stanno ancora insieme e sono innamoratissimi. (Continua dopo le foto)

Ma ecco che con il 2018 sono arrivati anche il confronto e la pace con Desirèe Popper. L’ex tronista e il corteggiatore si sono rivisti all'interno del salotto di Casa Signorini dove hanno dimostrato al pubblico di aver seppellito l'ascia di guerra. Anche perché entrambi hanno voltato pagina e sono felici con altre persone al loro fianco. Quindi sono riusciti a tornare a sorridersi. E hanno parlato apertamente di cosa non ha funzionato nel loro rapporto. "Il nostro bacio è stato un disastro! Anche se tra i due percorsi che ho fatto penso che il più bello è stato quello come corteggiatore, perché mi sono messo a nudo come non ho mai fatto. Non ho mai baciato così in vita mia... non c'è stata chimica", ha spiegato Mattia. E Desirèe si è detta dello stesso avviso: "Non penso che io gli sia mai piaciuta. Non ha saputo accettare il no da una donna".

