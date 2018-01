L’Isola dei famosi è iniziata da pochissimo ma sembra l’aria è già molto tesa. Tra sesso, liti tra concorrenti, battibecchi e tutto il resto, questa edizione è partita in quarta. E ora c’è addirittura chi parla di complotto contro i primi due nominati, Eva Henger e Marco Ferri. Il figlio del calciatore Roberto Ferri ha ricevuto 8 nomination, mentre per Eva ha deciso Francesco Monte, salvo grazie alla sua performance nella prova di abilità. Ma la figlia di Eva - Mercedesz Henger – che ha partecipato all’Isola quindi conosce i meccanismi, è convinta che si tratti di un complotto. Lo ha detto senza mezzi termini nella puntata di Pomeriggio 5 del 23 gennaio. Secondo lei il problema sarebbe Filippo Nardi, che avrebbe giurato di rimandare Eva a casa dopo un litigio avvenuto prima della partenza. Ma Nardi non sarebbe da solo: in questo complotto ci sarebbe di mezzo anche Francesco Monte. “Mi sono chiesta come sia possibile che mia madre sia già in nomination nella prima settimana. Non l'aveva votata nessuno del gruppo, e Monte ha deciso di mettere in nomination lei. Anche nell'Isola che ho fatto io i primi complotti erano già stati decisi prima dell'inizio” ha detto Mercedesz. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: ''Secondo me c'è un complotto non solo contro mia madre, ma anche contro Marco. Filippo stava scrivendo il nome di mia madre, lo hanno visto tutti. Poi qualcosa gli avrà fatto cambiare idea. Avrà sentito la voce: 'Tanto Eva la nomino io' e ha votato Marco". Quando la figlia di Eva espone la sua teoria, trova l'appoggio di Riccardo Signoretti e Paola Caruso. Ma la figlia della Henger parla anche della discussione tra l'ex gieffino e Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger. Cosa aveva detto? "Aveva detto 'Che 'bip' queste famiglie' e Massi gli ha detto una cosa tipo: 'Ci spiace che la tua non sia qui, a noi fa piacere salutare Eva'. E lui gli ha risposto: 'Mi farò una famiglia sull'Isola, mi farò la tua'. Lui è una persona che parla in questa maniera, più va avanti l'Isola e più ve ne renderete conto. C'erano altri testimoni, naufraghi e una persona della produzione. Ce l'aveva anche con la famiglia di Chiara Nasti. Massimiliano si è innervosito e a quel punto Filippo gli ha promesso che avrebbe rimandato subito a casa mia madre".

Insomma, diciamo che la partenza non è stata delle migliori e che è possibile che Nardi voglia vendicarsi di questa risposta che deve aver ritenuto scortese. Dal racconto della figlia della Henger non sembrerebbe nulla di che, ma vai a capire. È ovvio che la ragazza faccia il tifo per la madre. E infatti ha chiesto ai suoi follower di Instagram di sostenerla: "Iniziamo subito dovendo lottare… Mamma merita quest'Isola. Merita di avere l'opportunità di dimostrare a tutti la persona che è veramente. Dolce, simpatica, altruista, intelligente… Non meritava certo di finire in nomination la prima settimana. Aiutatemi ad aiutarla, non ho mai avuto bisogno del vostro sostegno come adesso".

