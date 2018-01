Se qualcuno voleva delle novità e non la solita minestra eccolo accontentato. Nell’Isola dei Famosi edizione 2018 spunta il concorrente “fantasma”. Vivrà rubando cibi e oggetti agli altri concorrenti fa sapere la direzione e, solo dopo, si rivelerà ai suoi compagni di viaggio. Il nome già c’è, a vestire il lenzuolo bianco con suono di catena incorporato sarà Elena Morali. Classe 1990, nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, si diploma presso il liceo sociale, una scuola superiore per dirigente di comunità. Bionda e dalle curve generose, Elena Morali ha saputo fare della sua bellezza il trampolino di lancio per la sua carriera nello show business. Il suo sogno nel cassetto è diventare una presentatrice, ed il suo modello di riferimento è la famosa Michelle Hunziker; il suo attore preferito ( e altro modello di riferimento) è Raul Bova .

È stata al centro di polemiche durante le riprese del reality La Pupa e Il Secchione, la trasmissione che nel 2010 le diede la celebrità, poiché si metteva in dubbio l’effettiva intelligenza delle concorrenti femmine. (Continua dopo la foto)

Molti opinionisti e sopratutto il pubblico spettatore era scettico nel credere che tutte e nove alle partecipanti (molte con diplomi e lauree) mancassero nozioni basi in molte materie scolastiche e di cultura generale (ad esclusione ovviamente di gossip). Nel suo profilo Instagram Elena posta foto molto sensuali e provocanti, in cui mostra piena confidenza con il suo corpo. Le pose naturali lasciano il posto a fotografie molto studiate, volte a valorizzare la bellezza della showgirl. Il profilo conta 317mila follower. Le relazioni di Elena Morali sono state spesso al centro del gossip e dei rotocalchi rosa italiani, con storie più o meno turbolente e durature.





Fra i più famosi personaggi con cui è stata paparazzata, si annoverano Guè Pequeno (pseudonimo di Cosimo Fini – rapper, membro del gruppo rap Club Dogo e discografico) e il pilota della Ducati Jorge Lorenzo. Da oltre un anno è impegnata con il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, personaggio di punta del programma di Mediaset Colorado con il quale convolerà a nozze il prossimo 29 aprile. La loro relazione, perfetta sui social, sembra avere qualche ombra: si vocifera infatti che abbia avuto qualche incontro con Renzo Bossi, politico italiano e figlio del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Ora questa nuova avventura. Ne vedremo delle belle.

