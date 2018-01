Bello ma non balla. Almeno così sembrerebbe. Per avere la certezza bisognerebbe chiedere a Belen, ma vista la spropositata mole di posta, messaggi, e messaggini che riceve ogni giorno, è più probabile ricevere risposta da Babbo Natale. Con il dubbio che difficilmente ci consumerà andiamo avanti in questa impervia analisi sulla figura di Stefano De Martino, sì perché il ballerino super tatuato, super muscoloso e con un discreto taglio d’occhi è stata accusato di avere lo stesso appeal di un cosacca divoratrice di aringhe nella stagione invernale. A riportare l’accaduto è stato il sito Anticipazioni.tv, secondo il quale sarebbero tanti i fan che avrebbero twittato criticando l'esordio di Stefano. Il ballerino sarebbe apparso svogliato, avrebbe parlato a bassa voce, tenendo sempre la testa china. E in tanti non lo avrebbero definito "idoneo". Non è tutto. I fan avrebbero dato la colpa dell'eccessiva durata della puntata all'ex ballerino, perché non sarebbe riuscito a gestire i naufraghi. Tanto che Alessia Marcuzzi sarebbe dovuta intervenire più di una volta. “Stefano De Martino ha un entusiasmo come se dovesse descrivere la vita dei lombrichi in letargo.#Isola”. (Continua dopo la foto)

Scrive— massimilianomangione (@MaxMangione) 22 gennaio 2018. E ancora: “Non riesco a decidere se sia più espressiva la faccia 😑 o la voce 😶 di Stefano De MartinoTipo... da rimpiangere Stefano Bettarini#isolapic.twitter.com/W4WJgJILHC”, rilancia— DiamondShark (@LadyCaveDiver) 23 gennaio 2018. Insomma, una valanga di commenti non proprio carini nonostante l'approdo di Stefano De Martino come inviato dell'Isola dei Famosi in Honduras sia stato salutato sui social dall'entusiasmo delle telespettatrici incantante dal suo sex appeal, "Sei imbarazzante per quanto sei bello", si legge. E ancora: "Ma chi se ne frega dei naufraghi, voglio una telecamera h24 su Stefano De Martino!".





Utente (parzialmente) accontentata perché, a differenza dei suoi predecessori, l'inviato mostrerà ai naufraghi tutte le prove mostrandole in prima persona. Richieste sono bene accette visto che Stefano si professa solo soletto. "Sono single. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione", aveva dichiarato prima della partenza a Verissimo. Tutto mentre i fan lo davano da tempo accompagnato con la stilista e fashion influencer Gilda Ambrosio, con la quale ormai da diversi mesi sembra inseparabile. Fatevi sotto gente.

