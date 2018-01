Colpi di scena uno dopo l'altro a Uomini e Donne. L'edizione del Trono Over di quest'anno ha letteralmente spiazzato i fan del programma. Il merito di tutto ciò inutile dirlo è come al solito di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La loro una storia d'amore mai veramente esplosa che ha vissuto una breve stagione, ma che ha visto la dama sofferente al punto di non arrendersi mai. E ogni volta beve dall'amaro calice del rifiuto. Ma tra un tentativo e l'altro di conquistare il suo gabbiano, la tornese non disdegna di frequentare altri uomini. L'ultima puntata dello show di Maria De Filippi ha visto di nuovo protagonista l'acerrima nemica di Tina Cipollari. Gemma si è detta delusa dalle critiche ricevute da Giorgio Manetti durante la sfilata della scorsa puntata. E quindi, data la delusione, ha deciso di conoscere meglio Raffaele e tra loro ci sarebbero stati anche dei baci. Ma la volubile protagonista del trono over quando ha chiesto a Giorgio di ballare, Manetti l'ha invitata a tornare al suo posto. La puntata è partita da un filmato che ritrae l'ultima sfilata avvenuta in studio e Gemma aveva indossato un abito provocante. (continua dopo la foto)

Al momento di dare il voto Manetti, però, le aveva dato 'solo' 7 e aveva criticato il suo look. In camerino la Galgani si era detta delusa dalle parole del suo ex compagno. Una volta entrata in studio, Gemma ha ribadito il suo stato d'animo e ha detto che Giorgio si fa condizionare da Tina. Poi viene mandato in onda il filmato che mostra Gemma elemosinare un bacio di Giorgio. Tina, vedendosi di nuovo accusata di condizionare l'uomo, ribadisce che Manetti non ha alcun interesse per la Galgani. Interviene anche il diretto interessato che conferma di non essersi mai lasciato condizionare. Inoltre ripete di non aver trovato adeguato il look di Gemma durante la sfilata, in pratica una coltellata appresso all'altra.





In ogni caso, per non lasciare nulla di intentato, Gemma ha deciso di uscire con Raffaele e a quanto pare durante la loro esterna ci sarebbero stati anche dei baci. L'uomo si dice contento della conoscenza con la Galgani e ha intenzione di continuare a frequentarla. Giorgio è felice per loro e afferma di non essere affatto geloso. Gemma balla con Raffaele ma chiarisce che non disdegnerebbe un ballo con Manetti. Naturalmente si è verificato un piccolo battibecco tra la Galgani e Raffaele quando l'uomo si complimenta con Tina per la sua bellezza. Giorgio, intanto, chiede a Paola di ballare. Gemma si alza e gli propone di ballare con lei. Manetti, però, la invita a tornare al suo posto e prosegue con Paola.

Ti potrebbe interessare anche: “Ecco con chi ha dormito”. All’Isola dei Famosi Francesco Monte si scalda. Il reality è appena iniziato, ma subito i sospetti diventano incredibili verità. Si vociferava di uno strano avvicinamento e, complice la notte e la luna, i due naufraghi lo hanno fatto: “Lei mi piace molto”