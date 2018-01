Ieri sera durante la diretta de L’Isola dei Famosi, Mara Venier se lo era lasciato scappare: “Francesco Monte non ha occhi che per lei”, ma l’opinionista non si è voluta sbilanciare oltre e non ha fatto nomi. Ma le telecamere in Honuras sono sempre accese e qualcuno ha visto tutto. Pare proprio che tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto sia già nata una certa intesa. Durante il primo daytime si è visto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alle prese con quella che sembrerebbe essere un’intesa più che speciale nata con l’ex Madre Natura di Paolo Bonolis. Bellissima e determinata a farsi valere, Paola sembrava avere puntato su Marco Ferri ma il filmato andato in onda nelle ultime ore dimostra che qualcosa di differente sarebbe accaduto. Insomma il reality è appena iniziato, ma tutto sembra essere già entrato nel vivo. I naufraghi hanno trascorso qualche giorno all’interno di una villa in Honduras dove sono stati ripresi dalle telecamere (cosa che loro ancora non sanno). Alla seconda notte in casa, complice l’atmosfera ovattata che protegge i naufraghi dal mondo esterno, Francesco si è avvicinato all’amaca dove dormiva Paola per restare da solo con lei. (continua dopo la foto)

A quanto sembra i due hanno trascorso insieme diverse ore, lontani dal gruppo. Il mattino dopo, Nadia Rinaldi, che aveva ascoltato parte della loro conversazione, ha commentato: “Qui gatta ci cova”. Dal sito dell’Isola, infine, fanno sapere che Filippo Nardi si sarebbe accorto della complicità tra i due e che Monte sarebbe stato visto tracciare dei simboli ambigui sul braccio della modella. “Non lo so se gli piaccio o no, ma lo vedo da come mi guarda che ci può essere un interesse” ha dichiarato Paola candidamente, seguita da Francesco: “Paola è una bella ragazza, interessante sia dal punto di vista fisico che caratteriale”. E pensare che la Di Benedetto ha rischiato di non partecipare all’isola dei famosi.





Arrivata al controllo documenti a Città del Messico, si è resa conto di non avere più il passaporto. È stata quindi fermata dalla polizia locale che l’ha trattenuta, permettendo agli altri di proseguire il viaggio da soli. Solo all’arrivo in Honduras, i naufraghi hanno scoperto che l’ex Madre Natura era riuscita a raggiungerli dopo aver recuperato il passaporto. In rete c’è chi si dice convinto che sarà Bianca Atzei ad attirare l’attenzione di Francesco Monte eppure quello che è accaduto nelle ultime ore suggerisce tutt’altro. Del resto la cantante aveva dichiarato che non si sarebbe mai innamorata di fronte alle telecamere e che la sua permanenza sull’Isola sarebbe servita a recuperare la pace interiore, non certo a cercare un altro amore.

Ti potrebbe interessare anche: “Non lo avevo mai fatto prima…”. Cecilia e Ignazio, a confessarlo è proprio lei: la sorellina di Belen Rodriguez in una lunga intervista ha voluto dire a tutti cosa ha deciso di fare con il suo amato Moser. Un altro duro colpo per Francesco Monte