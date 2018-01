"La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti". Il lapsus di Anna Falchi ieri sera alla trasmissione 'Quelli che il calcio' in collegamento dallo stadio Olimpico ha fatto il giro della rete. La showgirl, tifosa biancoceleste, stava commentando la vittoria del Lazio sul Chievo e, rispondendo a una domanda sulla vicenda degli adesivi antisemiti con la maglia della Roma dello scorso ottobre, ha fatto una gaffe. "Siamo tutti antisemiti" ha detto, forse confusa dall'entusiasmo per i cinque gol della sua squadra del cuore. A correggerla, subito, i conduttori Luca e Paolo, dicendo "no!! Non siamo antisemiti. "Sosteniamo la Lazio, un po' meno i tifosi che a volte sbagliano" ha detto l'attrice in chiusura, senza sentire per il rumore della curva e dello studio, la correzione al suo errore. Su Facebook oggi le sue scuse in un post. "Ieri, a fine partita, in diretta con @quellicheilcalcio, inavvertitamente ho commesso una clamorosa gaffe - ha detto Anna Falchi -. Tra cori dello stadio, collegamento audio con lo studio mi sono distratta, mentre sostenevo che i tifosi colpevoli di antisemitismo venissero, giustamente sanzionati. (Continua dopo la foto)

Nella confusione sono riuscita nella gaffe di dire invece 'siamo tutti antisemiti' anziché il gioco di parole che avevo in mente 'siamo tutti anti-antisemiti'. "Mi dicono che @lucabizza e @paolo_kessisoglu_the_official intuendo il mio evidente lapsus mi hanno prontamente corretta e li ringrazio!!! Mi scuso in ogni caso!!!" conclude aggiungendo una bella foto di lei che si mette la mano davanti alla bocca come per dire 'Ops, che gaffe'. “Insomma, la cosa principale che deve fare lo sport è ricordare che siamo antisemiti tutti. (Anna Falchi a Quelli che il calcio). Purtroppo è quello che fa: ricorda spesso che sono antisemiti tanti. #lapsus”, commenta ironico Ivan Zazzaroni di Radio Deejay. (Continua dopo il video e i tweet)

Purtroppo è quello che fa: ricorda spesso che sono antisemiti tanti. #lapsus — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 22 gennaio 2018

Alla decima visione della gaffe di Anna Falchi, sono riuscito ad apprezzare l'anziano signore al suo fianco che con ammirevole tempo di reazione annuisce e commenta un minuto dopo «concordo al cento per cento» — Francesco Lisanti (@effelisanti) 22 gennaio 2018

“Alla decima visione della gaffe di Anna Falchi, sono riuscito ad apprezzare l'anziano signore al suo fianco che con ammirevole tempo di reazione annuisce e commenta un minuto dopo ‘concordo al cento per cento’”, commenta invece Francesco Lisanti. “#annafalchi ha appena detto, riguardo il caso di #annafrank con la maglia della Roma: ‘dobbiamo ricordare che siamo tutti antisemiti’. A posto così. #QCC”, ha invece ironizzato un altro utente su Twitter. Insomma, che non ci dicano che in Italia non siamo tolleranti o autoironici, si sbaglia in diretta tv e la povera Anna ne è la prova vivente, ma non per molto.

