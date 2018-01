È andata in onda lunedì 22 gennaio 2018 la prima puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi che ha come spalla – in Honduras – Stefano De Martino e in studio gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Il reality è iniziato “alla grande” (si fa per dire, ovviamente) con una Francesca Cipriani presa da un attacco di panico mentre doveva buttarsi dall’elicottero. “È troppo alto, riportatemi a casa” grida aggredendo il pilota dell’elicottero. E la Marcuzzi si preoccupa. E il pubblico la prende a ridere chè è meglio. E intanto la voce guida del reality dice così: “Spogliati di tutto, lontani dalle loro certezze, i naufraghi dovranno sopravvivere da soli o in branco. Ma il peggior nemico non è il freddo, ma l’ignoto che popola la mente”. Alessia Marcuzzi, avvolta in un kimono nero che non convince completamente il pubblico, annuncia, ancora non si sa per quale motivo, che l’isola di quest’anno sarà piena di misteri. Non è un mistero, invece, che Stefano De Martino sia un figo colossale. L’ex marito di Belen si butta dall’elicottero e arriva a nuoto sull’isola. Ma solo dopo aver mandato un saluto particolare al figlioletto Santiago. Continua a leggere dopo la foto

Le prima a raggiungere l'isola sono Rosa, Nadia, Alessia e Bianca e hanno subito una prova da affrontare, trovare la "cassa sopravvivenza". In un minuto e trenta devono scavare e trovare un oggetto a testa. Rosa trova una cassa con del cibo in scatola, Nadia un ananas, mentre Bianca un telecomando. A seguire Filippo trova un apriscatole, Nino un guanto da cucina, Paola una corno d'aglio e Marco una camera d'aria. I naufraghi vengono subito divisi in due squadre, quella di Monte che andrà sull'isola del Mejor (Filippo Nardi, Rosa, Marco, Paola, Jonathan, Alessia, Bianca, Nadia) e la squadra che va con Casella sull'Isola del pejor (Amaurys Perez, Eva Henger, Chiara Nasti, Francesca, Nino, Franco, Cecilia, Craig).

E mentre i naufraghi si dividono e si nominano, in studio succede un incidente hot. Protagonista del momento da bollino rosso è Mara Venier che ha un fastidioso problema intimo. La bella Mara, con un vestito tutto tempestato di paillettes, è stata tormentata da quell'abito tutta la sera. Poi la pubblicità. E la Venier approfitta per alzarsi un attimo in piedi ma, dal fastidio intimo provocato da quella gonna, non riusciva nemmeno a camminare. Poi, quando la trasmissione stava per ricominciare, non riusciva più a sedersi. L'ha dovuta aiutare Alessia Marcuzzi… Il pubblico in studio ha notato tutto, ovvio… Per non parlare del pubblico a casa che, sui social si è subito scatenato...

