L'Isola dei Famosi è partita e finalmente i naufraghi sono arrivati in Honduras. Tantissime le lamentele del pubblico per il ritardo, mentre Alessia Marcuzzi dà inizio alla puntata presentando gli opinionisti Daniele Bossari (al suo esordio nel ruolo) e Mara Venier, la "regina dello spoiler". Mara saluta Alfonso Signorini: "Compagno di viaggio meraviglioso per due anni, mi ha tradito con Ilary Blasi!". Si inizia con una sorpresa per i concorrenti: credono che la trasmissione inizi martedì 23 gennaio per un problema tecnico e si trovano ancora nella villa in cui sono stati riuniti prima di raggiungere la spiaggia. Poi la rivelazione della Marcuzzi: "Partiamo adesso!". Alessia introduce l'inviato Stefano De Martino, collegato dall'elicottero. Il ballerino si cimenta in un'impresa mai tentata dai suoi predecessori: dopo aver tolto la camicia, saluta il figlio Santiago e si getta in mare. La Marcuzzi, la Venier e il pubblico femminile gioiscono. I quattro disgraziati devono raggiungere la palapa con 3 salvagenti a forma di fenicottero: a Perez toccherà nuotare senza aiuti. (continua dopo la foto)

Mara Venier tarda a capire la questione del salvagente in meno e lancia la battutina maliziosa: "Scusate, non avevo sentito. Mi ero soffermata sul costumino di Amaurys". Presentazione dei primi 4 naufraghi. Giucas Casella promette dosi enormi di trash, mentre l'ex gieffino Jonathan lamenta di aver paura degli insetti. Con loro anche Amaurys Perez e Eva Henger, che raccomanda: "Mi è venuta voglia di fare l'Isola vedendo l'edizione in cui ha partecipato mia figlia, ma non paragonatemi a lei che mi viene l'ansia!". Tra il pubblico, intravediamo proprio la figlia Mercedesz. Ad Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani tocca lanciarsi dall'elicottero. Le prime due si gettano senza problemi, la Cipriani si rifiuta e sembra avere una vera e propria crisi di panico. Addirittura tenta di aggrapparsi al pilota.





"Chiamate un esorcista", scherza la Marcuzzi, che prova inutilmente a calmarla. "Buttati che tanto a galla ci rimani", ironizza la Venier, ma non c'è nulla da fare. Niente lancio per lei, l'elicottero torna indietro. Rosa, Alessia, Nadia e Bianca affrontano la prima prova: devono trovare delle casse nascoste nella sabbia. In quella di Rosa c'è del cibo in scatola, mentre ad Alessia tocca una cuffia da doccia. Nadia trova un'ananas, mentre nella cassa di Bianca c'è… un telecomando. Dopo il lancio dall'elicottero di Nadia Rinaldi e Bianca Atzei, l'opinionista Daniele Bossari prova a lanciare un'ipotesi: "Se dopo la rottura con Max Biaggi nascesse qualcosa tra Bianca e Francesco Monte?". E qui Mara Venier lancia la rivelazione: "Io so che Monte ha già adocchiato qualcuno, nei giorni scorsi". Com'è noto, Francesco è tornato single dopo la rottura con Cecilia Rodriguez avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip, ma dovremo ancora aspettare un po' prima di scoprire di chi si tratta.

Ti potrebbe interessare anche: “La più rifatta dell’Isola dei famosi!”. E non fate i maliziosi: non è Francesca Cipriani. Il reality ancora non è iniziato, ma i pettegolezzi già infuriano. A quanto dicono i maligni, la bellissima concorrente avrebbe esagerato un po’, ma lei nega tutto. Guardate le foto e poi giudicate