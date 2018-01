Presto la vedremo all'Isola dei famosi, ma in effetti la maggior parte del pubblico la conosce poco. Chiara Nasti, quella che mangia la polvere dell'omonima famosissima e sciccosissima Chiara Ferragni avrà modo di farsi conoscere meglio in Honduras. Fashion blogger da quando era in fasce, la 20enne napoletana fin da piccola ha avuto un interesse pazzo per la moda. Mentre studiava al liceo di scienze umane aveva già le idee chiare, come se il suo nome fosse una predestinazione. Così apre un blog e inizia a lavorare nel campo che più ama, che non è l'agricoltura come qualche maligno sostiene. Da quel momento nel suo ambito inizia a essere conosciuta e si fa costruisce con il tempo un bel pacchetto di ammiratori, su Instagram è arrivata ad avere un milione e mezzo di follower. Alta, magra e carina quanto basta da non intimorire nessuno continua a guardare dal basso verso l'alto la Ferragni che dall'alto del suo segaligno metro e ottanta non la vede proprio. Ma anche se la natura con lei non è stata matrigna, la giovane modaiola, così dicono i criticoni, ha preferito darsi un'aggiustatina qua e là. (continua dopo la foto)

Infatti, la fashion blogger è stata molto criticata per i suoi ritocchini. Di quale immane colpa si è macchiata? Gli haters non riescono a perdonarle che a soli 20 anni si è già rifatta il seno, per l'esattezza si è messa sotto le mani del chirurgo quando ne aveva 17. Tuttavia va detto che la ventenne, però, ha più volte negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, dando il merito del suo grosso décolleté allo sviluppo. Giustamente si continua a crescere e si sa che tra i 17 e i 18 anni le donne sviluppano molto. Ma sarcasmo a parte la voce del seno rifatto rimane una supposizione, dal momento che lei dice che tutto naturale. Magari vuole solo farsi gli affari suoi. poi c'è chi sospetta che qualche modifica sia stata fatta anche alle labbra che risultano più carnose rispetto al passato. ma magari è solo merito del make up, oppure dello sviluppo.





Oltre a dettare stile nel mondo della moda, a lanciare la linea di t-shirt Chic Phobia e la linea di costumi Plume Ethérée insieme alla sorella Angela, la Nasti ha anche un carriera in televisione. Nel 2015 ha condotto gli MTV Music Awards insieme a Guglielmo Scilla e nel 2017 ha preso parte al talent Dance Dance Dance, dove ha mostrato le sue doti da ballerina. Inoltre, la napoletana ha anche scritto un libro, dal titolo @nastilove. Diario di una fashion blogger, pubblicato da Mondadori nel 2014. Il suo fan più grande è il papà che, soprattutto quando lei non era ancora maggiorenne, accompagnava la figlia dappertutto, in base agli impegni lavorativi. La Nasti è fidanzata con Ugo, un ragazzo di 21 anni con il quale sta insieme da circa un annetto. Prima di lui, però, ha avuto diverse storie, di cui si è molto parlato. Una delle più chiacchierate è stata sicuramente quella con il rapper Emis Killa, finita qualche tempo fa.

Ti potrebbe interessare anche: “Mia moglie nuda…”. Pubblica questa foto della moglie (molto famosa) e tutti rimangono senza parole: è completamente svestita e con tutto in bella mostra. Il motivo di tutto ciò? Non pensate male: ecco perché tutte lo vorreste come marito