Anno nuovo, vita nuova. Così diceva qualcuno... E Valentina Vignali l'ha preso alla lettera: la bellissima cestitsta torna in tv. Da lunedì 22 gennaio fino a giovedì 25 gennaio, la giocatrice di basket sarà protagonista ad 'Avanti un altro', il fortunato game show di Canale 5. Ad annunciare la novità la stessa cestista su Instagram, dove è tra le maggiori web influencer italiane. La Vignali è orgogliosa di aver preso parte al programma per ben quattro puntate, così come è soddisfatta di aver lavorato accanto a due mostri sacri della tv nostrana quali Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E chissà che per la Vignali non ci sia in futuro un posto fisso nel Salottino gestito da Miss Claudia… Come del resto già accaduto a Gianmarco Valenza, ex tronista di Uomini e Donne, che dopo le prime puntate dello scorso anno nella trasmissione è stato riconfermato per tutto il 2018. Valentina Vignali è molto conosciuta e apprezzata dalle più giovani. (Continua a leggere dopo la foto)

Classe 1991, ha 26 anni ed è una giocatrice di basket, più precisamente ricopre il ruolo di ala. Ha fatto il suo esordio in Seria A2 nel 2007. Parallelamente agli allenamenti ha portato avanti la carriera di modella. Ha partecipato a Miss Muretto, Miss Italia e posato per diversi brand di moda. In televisione ha esordito a Uomini e Donne come corteggiatrice di Francesco Monte (che poi ha scelto Teresanna Pugliese). Ma si è data da fare pure come conduttrice, presentando diversi programmi incentrati sul basket. (Continua a leggere dopo le foto)

Per un lungo periodo Valentina è stata fidanzata con Stefano Laudoni, altro popolare giocatore di basket. La storia è finita di recente e il ragazzo si è consolato con Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro. I due si sono però lasciati dopo qualche settimana insieme. La Vignali è invece single e, almeno per il momento, non alla ricerca del grande amore.

