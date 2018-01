L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma già soffia vento di tempesta. A scagliarsi in modo brutale contro coloro che si sono occupati di reclutare naufraghi per l’Honduras sono Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile: “Hanno preso una che spacciava e si drogava? Ma chi è? Ma è lei? Ah, è vero, aveva quel passato lì. Lei è degna di andare ad attraccare alla boa. Capito? Hanno preso uno che parla con gli angeli, vergognatevi. Quello prende per i fondelli gente a cui sono morti figli e genitori. Ne vedremo delle belle, non possiamo esimerci dal fare ‘L’Isola che non c’è’. Faremo L’Isola inopportuna, hashtag Scheri deve morì. Adda morì. Quella è stata in carcere per un kg… Scheri e Parpiglia sono fuori di testa?! Mi state dicendo di un articolo dove si legge che la Rinaldi ha avuto una crisi di pianto ed ha detto che non c’entrava. Che schifo, lei è degna. Scheri, chi ha venduto droga non è degno nemmeno di camminare per strada. Se si redime non può andare in tv, ma magari può fare altro”. Lo sfogo della signora Marchi e della figlia è durissimo: non ci stanno. Non ritengono giusto che a loro non debba essere data un’altra possibilità. Continua a leggere dopo la foto

“La guerra è iniziata! Mi dite anche di un altro articolo ‘La Rinaldi è stata fermata e perquisita, addosso le è stata trovata una bustina di coca. Ma nell’appartamento in via Brera è stata trovata la partita da 1 KG e 100 grammi’. No vabbè prima o poi ma la troverò di fronte. E Santa Barbara da Cologno Monzese l’appoggia così? Ragazzi il più pulito ha la mer*a attaccata al cul* che cola. Striscia perché non è intervenuta in questo caso? Ricci dormivi? Ti svegli solo quando si parla di Wanna Marchi. Questa arrestata per spaccio, insomma è un bel curriculum. Vai a fare in cul* faccione di mer*a. A me non interessa nulla, ma mi fa male quando una che ha la peste si mette a criticare una che ha il morbillo. Tu hai il diritto di tornare in video e noi no?! Hashtag Nadia la boa. Mi batterò perché venga espulsa”. Ma a cosa si riferiscono? A un fatto accaduto nel 1998… Continua a leggere dopo le foto

Madre e figlia fanno riferimento a una vicenda che risale al 1998: Nadia Rinaldi fu arrestata dopo il ritrovamento di una scatola contenente 1 kg e 100 grammi di cocaina in casa sua. Nell’agosto dello stesso anno, però, l’attrice fu rilasciata. Nino Marazzita, che oggi fa il giudice nella trasmissione Forum e all’epoca dei fatti era l’avvocato della Rinaldi disse: “Questa decisione è quasi un riconoscimento della tesi difensiva che si fonda sulla strumentalizzazione dell' attrice da parte di altre persone. Sono contento di questo provvedimento”. L’attrice fu rinviata a giudizio. E ora sarà una delle partecipanti del reality. Insieme a lei, lo ricordiamo: Francesco Monte, Eva Henger, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Filippo Nardi, Francesca Cipriani D'Altorio, Kashanian, Craig Warwick, Bianca Atzei, Alessia Mancini, Nino Formicola, Marco Ferri, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

“Tra loro…”. Sguardi languidi e sorrisi, l’Isola dei famosi è già bollente. A confessare l’amicizia speciale sbocciata tra i due è stata Alessia Marcuzzi a poche ore dal via dell’edizione 2018. Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle