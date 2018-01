Finita l’attesa. Stasera si parte. E se ne vedranno delle belle. Così racconta Alessia Marcuzzi che, durante la scorsa puntata di Verissimo si è lasciata andare a delle piccole confessioni. “Ho visto un po’ degli sguardi un po’ così, ‘friccicarelli’, durante le fotografie tra Francesco Monte e Bianca Atzei, ma anche tra la Di Benedetto e Ferri… li ho visti che un po’ si guardavano!”, ha detto ai microfoni della Toffanin. Una coppia che già fa sognare e un’edizione quanto mai ricca. Con tante novità e un cast mistissimo, tra attori, cantanti, ex concorrenti di reality e addirittura ben due sensitivi, come sappiamo da giorni grazie alle anticipazioni ufficiali Nel ruolo di inviato ci sarà Stefano De Martino, successore di Stefano Bettarini; in studio, come opinionisti, troveremo Mara Venier, che ormai è un'habitué, e Daniele Bossari, il vincitore del secondo Grande Fratello Vip. Diciassette, invece, i naufraghi che hanno già raggiunto l'Honduras: la showgirl Francesca Cipriani, l'ex velina Alessia Mancini, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, la blogger Chiara Nasti,il mentalist Giucas Casella. (Continua dopo la foto)

L'ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaurys Perez, la modella Paola Di Benedetto, l'ex gieffino e produttore discografico Filippo Nardi, la cantante Bianca Atzei il modello ed ex corteggiatore di Uomini e donne Marco Ferri, l'attrice Nadia Rinaldi, l'ex pornostar Eva Henger, la showgirl Cecilia Capriotti, il comico Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro, il sensitivo Craig Warwick e gli ex tronisti di Uomini e Donne Rosa Perrotta e Francesco Monte. Tutti sbarcati in Honduras con qualche giorno di anticipo rispetto alla prima puntata, prevista per lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. A proposito di Francesco Monte, dopo la batosta 'Cecilia e Ignazio' è tornato a dominare le pagine del gossip.





Quindi è stato chiamato per il secondo reality di punta di Mediaset: l'Isola. E i rumor pre debutto investono anche lui. Come riporta il sito Anticipazioni.tv, l'ex tronista starebbe un po' giù e già in aeroporto avrebbe dimostrato il suo malessere, sfogandosi con gli altri naufraghi, in particolare con Rosa Perrotta, a cui avrebbe rivelato di avere "strani presentimenti". Anche il sito Bollicine Vip, che avrebbe avuto una talpa in aeroporto, scrive: "Stranito Francesco Monte che continuava a ripetere di sentirsi una strana sensazione". Per qualcuno Monte sarebbe già pronto a mollare? E pensare che Francesco sarebbe tra i super favoriti di questa edizione...

