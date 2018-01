Uomini e Donne, trono classico, nuova registrazione della puntata e tante anticipazioni. In studio, stando a quanto riportato dalle anticipazioni rilasciate dal Vicolo delle News, c’erano i tronisti: Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Di Paolo Crivellin, invece, nemmeno l’ombra. Nonostante la mancata scelta, però, in puntata non sono mancati i colpi di scena questa volta, come, per esempio, l’eliminazione di Emanuele Trimarchi. Il ragazzo infatti, dopo Anna Mufanò, a Uomini e Donne era tornato per Sara Affi Fella che, inizialmente, aveva preso bene l’arrivo del corteggiatore. Entusiasmo che, tuttavia, stando a quanto accaduto poco fa, sembra non essere durato molto. Sara oggi ha ammesso di essersi sempre trovata bene con Emanuele, tuttavia, l’incompatibilità di carattere tra loro due di fatto non la spinge ad andare avanti nella conoscenza. Il corteggiatore allora, di tutta risposta, ha accusato la Affi Fella di aver giocato con lui solo per far ingelosire Lorenzo, senza però riuscire nel suo intento. (Continua a leggere dopo la foto)

Lorenzo infatti durante la registrazione si è dichiarato per Nilufar. Sara però di proseguire questa discussione con Emanuele non ne aveva voglia e, dopo aver ribadito la sua opinione, ha invitato lo stesso a lasciare lo studio. Il romano, inoltre, non è stato l’unico ad aver lasciato gli studi di Uomini e Donne oggi. Alla sua eliminazione, difatti, è seguita quella di Marta, corteggiatrice di Nicolò Brigante. A puntare il dito contro Marta è stato nello specifico Gianni Sperti. Ad essere arrivata nelle mani dell’opinionista sarebbe stata segnalazione dove alcuni ragazzi, di fatto, avrebbero accusato la corteggiatrice di avere avuto una storia con uno studente di Ferrara durante la partecipazione alla trasmissione. (Continua a leggere dopo le foto)

Marta da queste accuse si è difesa etichettando tutta la questione come uno scherzo, non convincendo però pienamente Nicolò. Quest’ultimo infatti ha chiesto alla stessa di chiamare direttamente il ragazzo, per chiarire personalmente la questione. Il rifiuto di Marta, tuttavia, ha spinto il tronista a dare un ultimatum alla ragazza: chiarire tutto o tornare a casa. Lo scontro tra i due è proseguito anche nei camerini dai quali, dopo qualche minuto, Nicolò è tornato senza la corteggiatrice. Marta non ha voluto chiamare il ragazzo in questione e, per questo motivo, è stata eliminata dal tronista.

