Ieri sera a C'è posta per te è andata in onda una storia che continua a far parlare sui social. Stiamo parlando di Michelina, lontana dal figlio Fabrizio da 4 anni e i rapporti conflittuali con la nuora Ilaria. Abbiamo visto come sono andate le cose e come la nuora Ilaria si sia comportata. La ragazza ha sicuramente tutte le sue ragioni per avere assunto un comportamento così duro, sui social non tutti hanno gradito il suo atteggiamento nei confronti della suocera. La ragazza di Taranto, infatti, irremovibile nelle sue decisioni ha chiuso la busta e, una volta tornata a casa, pare non abbia perso occasione per ribadire nuovamente il suo punto di vista. Su Twitter, in particolare, alcuni utenti pare che siano riusciti a risalire al suo profilo Facebook notando, proprio nel periodo relativo alla data della registrazione della puntata, un messaggio in particolare che non lascia spazio all'immaginazione e che soprattutto descrive molto bene lo spirito con cui la giovane si è recata in trasmissione. Se i telespettatori speravano di fronte alle lacrime di Michelina che qualcosa potesse sistemarsi con il figli, beh sbagliavo di grosso, perché Ilaria aveva le idee chiarissime.

"Non ti perdono nemmeno se vai a C'è Posta Per Te", questo il messaggio condiviso da Ilaria e impostato dalla stessa come immagine del profilo. La foto in questione, una volta condivisa, ha fatto scalpore sul web, in particolar modo su Twitter dove, con ironia e sarcasmo, molti sono stati gli utenti che l'hanno condivisa. La velocità con cui il suo nome è balzato da un social all'altro ha inevitabilmente reso noto ai più il suo profilo Facebook, tant'è vero che, probabilmente dopo aver ricevuto i primi messaggi, Ilaria ha preferito cancellare il proprio account dalla piattaforma. Oggi la ragazza non è più presente sul social network, evidentemente le critiche si sono fatte sentire.





A chiamare Fabrizio e Ilaria e C'è Posta Per Te ieri sera è stata Michelina. L'intento della signora di Taranto era quello di riuscire a riallacciare i rapporti con nuora e figlio, sperando di dimenticare quanto accaduto in passato. L'intermediazione di Maria De Filippi, però, questa volta non ha avuto buon esito e, nonostante i vari tentativi, Ilaria e Fabrizio hanno deciso di chiudere la busta e di lasciare lo studio senza Michelina. Inoltre Ilaria anche su Instagram avrebbe pubblicato una storia che conferma che non avrebbe mai accettato le scuse della suocera.

