Manuel Vallicella, dopo Uomini e Donne, raggiunge un grande traguardo, quello che per lui era un piccolo sogno è diventato realtà:è riuscito ad aprire il suo negozio di tatuaggi e piercing. Sappiamo bene che questo settore rappresenta per lui una delle sue passioni. Impossibile non notarlo, visto i molteplici tatuaggi che lo contraddistinguono. Da sempre è molto apprezzato dal pubblico di Canale 5 che l’ha conosciuto la prima volta come corteggiatore di Ludovica Valli. Questo percorso non si è concluso come avrebbe voluto, ma poi Maria De Filippi gli ha dato un’altra possibilità per trovare l’anima gemella all’interno del programma. I troppi problemi della sua quotidianità e il suo imbarazzo nello stare seduto sul trono, l’hanno portato a prendere la triste decisione di lasciare lo studio senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici. Ora finalmente Manuel fa sapere di essere felice, in quanto ha realizzato uno dei suoi grandi sogni. A sostenerlo ci pensa anche Giulia De Lellis, la quale ha scelto di ricordare a tutti che oggi ci sarà l’inaugurazione del negozio Deep Black Tattoo Studio del Vallicella. (Continua a leggere dopo la foto)

“Oggi un amico finalmente realizzerà uno dei suoi sogni. Volevo fargli un in bocca a lupo, mandargli un bacio grande”. Così, la De Lellis lancia il suo messaggio per Manuel. “Se riesco naturalmente ci sarò anche io, perché oggi vi aspettiamo qui per l’inaugurazione”. Dunque, probabilmente, sarà presente anche Giulia in questa giornata così speciale per il Vallicella. Sappiamo che l’inaugurazione del Deep Black Tattoo Studio è oggi domenica 21 gennaio dalle ore 18 alle ore 21. (Continua a leggere dopo le foto)

Già da qualche tempo si sapeva che Manuel avrebbe finalmente aperto il suo negozio di tatuaggi. Sono già molti i fan che hanno scelto questo posto per farsi un tatuaggio. Nei commenti sotto l’ultima foto condivisa dal Vallicella, in cui annuncia l’apertura del Deep Black Tattoo, compaiono molte prenotazioni. Ricordiamo che a tatuare non sarà direttamente Manuel, ma esperti del settore. Il tutto verrà gestito e controllato dal Vallicella, ovviamente.

Ti potrebbe interessare anche: "Tra me e Tina...". Dopo la bomba sulla storia segreta parla Giorgio. Se lo sono chiesti tutti a Uomini e Donne: ma è vero che il Gabbiano e l’opinionista stanno insieme? E ora attenzione alla risposta di Manetti