Ogni settimana C'è posta per te regala molte emozioni, già dalla prima puntata Maria De Filippi è riuscita a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori e per il secondo appuntamento non è stata da meno. Protagonista della serata del 20 gennaio è stato Gerard Butler. L'attore hollywoodiano ha accettato l'invito della trasmissione per fare una sorpresa ad Alessandro per volere di Serena, una ragazza di 21 anni che gli ha voluto dire in modo speciale che vuole passare la sua vita con lui. Serena ha raccontato di essere stata vicino ad Alessandro in un momento difficile, mentre lui era affetto da un tumore. Questo l'ha portata a seguirla ad Aviano, lontano da casa, per il suo ricovero in un centro ospedaliero, un amore nato, a tutti gli effetti, in un centro oncologico. Questo con tutto il dolore e le esperienze difficili che la cosa comporta, affrontare le chemio, con le traversie che un male del genere comporta. Serena racconta di essere diversa dalle amiche per forza di cose, desiderare altro, non appigliarsi alle futilità, ma alle cose essenziali. Entrato in studio Alessandro, la compagna gli ha detto cose molto belle, anche se dolorose. (continua dopo la foto)

"Un venerdì - ha raccontato la ragazza - del 2012 mi hai detto che i dottori ti hanno detto una cosa brutta. Eravamo piccoli e ho pensato che sarebbe potuto essere l'inizio della fine. Sei stato forte e non mi hai matto sentire sola. Mi hai inondato di fiori e biglietti romantici. Sei la mia vita, per questo volevo dirti grazie". La De Filippi, come di consuetudine, ha iniziato leggendo la lettera di Serena, commossa, per il suo compagno: "Sei il primo e unico che mi ha reso felice. Voglio essere la tua ‘ragazza paradiso' per tutta la vita". E la lettera si chiude così: "Ho paura che ti accada ancora qualcosa di brutto, ma voglio dirti che sarò sempre al tuo fianco". L'ingresso di Gerald Butler è stato accolto con grande gioia da Alessandro e l'attore ha sorpreso il pubblico per la sua generosità. "Nei tuoi occhi vedo la purezza che vi contraddistingue. Alessandro, sei un combattente", queste le parole che l'interprete ha rivolto al ragazzo. E il regalo di Butler non è stato materiale, in denaro: gli ha fatto scegliere una destinazione sul mappamondo, facendogli intuire un viaggio in regalo per la coppia.





Al momento dell'ingresso in studio Butler ha raccontato del rapporto con la donna della sua vita, ovvero la madre, oltre a un'infanzia segnata da un rapporto travagliato con la paternità: "Una donna straordinaria, ha tirato su tre figli da sola. Mio padre è stato assente per gran parte della mia infanzia, per 14 anni non l'ho visto. Era un allibratore e ha cominciato a bere. Un giorno, avevo 16 anni, si è presentato all'improvviso. Siamo diventati amici da quel momento in poi". L'attore spiega di aver studiato di avvocato ma di aver vissuto un momento difficile dopo un licenziamento. Poi, finalmente, è riuscito a realizzare il sogno di diventare attore. Alla domanda se ha scheletri nell'armadio, Butler preferisce dirlo prima alla Fernando: "Penso si possa dire!" ride la De Filippi. Ed ecco la "rivelazione": "Ho detto che avevo una storia con Maurizio Costanzo, ma scherzavo!".

Ti potrebbe interessare anche: “No Maria, non ce la faccio”. C’è posta per te, si chiude l’ennesima busta. A niente è servito il pianto disperato di Michelina, mamma con il cuore spezzato, di riconquistare l’amore del figlio con il quale, a causa della compagna, ha rotto i rapporti da tempo. Una storia che è quella di molti italiani e che sta facendo discutere parecchio