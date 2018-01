Giulia Michelini, ospite della seconda puntata di C’è posta per te, si commuove e scoppia in lacrime. L’attrice, reduce dal successo della fiction Rosy Abate, è stata chiamata in studio da Giuseppe che ha cercato la mediazione della Michelini per recuperare il rapporto con i figli, Jessica e Michael ai quali ha nascosto loro la gravità della malattia della madre, scelta di cui vuole scusarsi. “Giuseppe – dice Maria De Filippi - ha preferito lasciare che i medici curassero l’amata moglie: pensava che nascondendo la verità, avrebbe potuto proteggere tutti. Ha così detto bugie in attesa che le cose migliorassero, mentendo anche alla donna che, nel frattempo, accusava dolori sempre peggiori: due anni di menzogne, cui sono seguiti la perdita del lavoro e la depressione. I suoi figli sono “di una pasta speciale”. La Michelini è visibilmente emozionata: “Credo che vi meritiate di poter tornare a un ‘noi’: non è il momento dei sensi di colpa Giuseppe, perché loro ti amano”. L’attrice ha con sé diversi regali: dvd delle sue serie, un computer e un dono che, seppur non ne venga rivelato il contenuto, si capisce benissimo essere una somma in denaro. (Continua dopo la foto)

Un gesto nobile quello di Giulia, sempre più nel cuore degli italiani, apprezzatissimo dai fan che in rete la riempiono di complimenti. Nata a Roma il 2 giugno 1985, dopo aver intrapreso gli studi classici al Liceo Mamiani di Roma, inizia l'attività di attrice debuttando per la prima volta sugli schermi nella terza stagione di Distretto di Polizia (2002), dove è Sabina, la sorella di Giulia Corsi (Claudia Pandolfi), ruolo interpretato anche nelle due stagioni successive. L'anno seguente appare per la prima volta al cinema nel ruolo di Ilaria in Ricordati di me, film di Gabriele Muccino. Nel 2004 è protagonista della miniserie Paolo Borsellino per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, dove interpreta il ruolo di Lucia Borsellino.





Dal 2005 al 2008 è Francesca De Biase in RIS – Delitti imperfetti. Nel 2006 è anche sul set del telefilm Il vizio dell'amore dove è comparsa nell'episodio Il vicino, nonché nella serie TV Vientos de agua dove interpreta il ruolo di Gemma e in Taccuini d'amore, regia di Valia Santella. La svolta arriva nel 2009 quando è protagonista della serie TV Squadra antimafia - Palermo oggi, serie che la vede protagonista nei panni della mafiosa Rosy Abate. Nel 2009 partecipa al film Il grande sogno di Michele Placido.

