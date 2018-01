Seconda puntata di C’è posta per te e nuove sorprese in studio. A lasciare tutti con il fiato sospeso è stata, stavolta, la storia di Michelina e del figlio Fabrizio, accompagnato dalla nuora Ilaria. Una storia che ha avuto un epilogo inaspettato, in quello che sembra essere diventato il leit motiv dii questa nuova edizione segnata da ascolti record. A chiamare i postini di Maria era stata Michelina, spinta dalla volontà di riallacciare i rapporti con i due dopo che si erano allontanati a causa di alcune incomprensioni. Tutti e tre vivevano sotto lo stesso tetto ma quando Ilaria è rimasta incinta di Fabrizio la situazione si è incrinata. “Quando Ilaria comunica di essere incinta – racconta Maria - Michelina si lascia sfuggire un “potevate stare più attenti”: da quel momento la coppia se ne va, preferendo andare a vivere dai genitori di lei. Il giorno del matrimonio è stato “come un funerale”: i rapporti sono andati avanti, ma in maniera molto fredda. Fino a quando non viene avvisata della nascita di una seconda nipotina: quando decide di andarla a trovare, non le viene nemmeno aperta la porta. (Continua dopo la foto)

Adesso Fabrizio e Ilaria si sono trasferiti, senza nemmeno aver comunicato il loro indirizzo o aver comunicato alcun recapito. L’ultima volta che Raffaello ha visto il fratello, gli ha rivelato che la madre stava male: la risposta è stata “Mi dispiace, ma non posso litigare con Ilaria”.La De Filippi, ha cercato di salvare la situazione, facendo notare che una persona non dovrebbe scegliere tr ala madre e la moglie. Parole a cui hanno fatto seguito altre con cui la padrona di casa ha ricordato più volte a Ilaria il gesto di Michelina, un pentimento sincero mostrato dalla chiamata in trasmissione, ma la giovane è rimasta ferma sulle sue convinzioni.

Non sono mancati i battibecchi tra suocera e nuora, con Fabrizio che è rimasto impassibile davanti a tutto ciò. Un siparietto andato avanti per un bel bezzo fino a quando, Ilaria, ha sentenziato glaciale: “Non me la sento, voglio prendermi del tempo per capire meglio la situazione”. La busta viene quindi chiusa. La conduttrice però, non rinuncia a sottolineare che Fabrizio sta sbagliando: a Ilaria poi, fa notare che in questo modo, rischia che un giorno le venga rinfacciato di aver costretto il marito a troncare i rapporti con la madre.

