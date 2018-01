L'Isola metterà in crisi più di un rapporto: ne vedremo delle belle. E se le anticipazioni sono queste... Si prevede una guerra. Alla rubrica 'Amore airline', all’interno del programma Non succederà più di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, è stata ospite Lidia Vella. La ragazza si è espressa in merito alle probabili coppie che potrebbero formarsi all’Isola dei Famosi. La prima puntata andrà in onda su Canale 5 lunedì prossimo ma il cast è già partito qualche giorno fa. A tal proposito iniziano a circolare già diverse voci su possibili accoppiamenti; ad esempio l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, pare essere interessato all’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto. In realtà la naufraga non è ancora arrivata sull’isola perché pare abbia smarrito il passaporto. Lunedì scopriremo se la situazione si è risolta oppure no. In collegamento radiofonico la Vella però ha detto la sua su una probabile coppia che scoppierà a causa dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Si tratta della coppia composta dall’ex tronista Rosa Perrotta e il suo fidanzato Pietro Tartaglione. Perché? (Continua a leggere dopo la foto)

Lidia Vella, in sostanza, ha dichiarato di aver detto alla gemella Jessica: “Vuoi vedere che Rosa tradisce Pietro con Francesco?” e ha aggiunto: “Non lo spero però mai dire mai”. Dunque secondo l’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, la Perrotta tradirà il suo Pietro, scelto a Uomini e Donne, con un altro ex tronista. Lidia ha anche motivato la sua risposta, definendo la napoletana: “Una donna molto valida e molto bella“, in sostanza pare essere la più adatta per stare accanto a Monte. In realtà moltissime naufraghe sono fidanzate o sposate, una delle poche single è la cantante Bianca Atzei, ritornata single dopo la fine della storia con Max Biaggi. (Continua a leggere dopo le foto)

Durante la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli è stato chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello il motivo per il quale né lei né sua sorella Jessica parteciperanno all’Isola dei Famosi. “Non sono abbastanza VIP per andare” ha affermato in un primo momento Lidia Vella. Poi ha aggiunto: “Perché non ci ho mai pensato a propormi, preferisco siano loro a contattare me”.

