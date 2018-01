Non è la prima volta che ci si sofferma su un protagonista di Avanti un altro, il programma preserale in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Programma che, oltre al presentatore e Luca Laurenti, lancia di continuo personaggi che, per varie ragioni, catturano l'attenzione e la curiosità del pubblico. Si ricorderà sicuramente il successo dell'Alieno, il buffo personaggio del Minimondo che ha conquistato i telespettatori per i suoi modi e il suo aspetto fin da subito. Beh, per chi ancora non lo sapesse si chiama Leonardo Tricarico e ha 65 anni. Ma di mestiere fa il falegname. "Non avevo neanche 10 anni quando ho cominciato a fare questo mestiere – raccontava in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni - E modestamente sono diventato bravo. Per 18 anni sono stato capo operaio in un mobilificio e poi mi sono messo in proprio. La mia casa l’ho arredata con mobili costruiti da me”. Partecipare al programma di Paolo Bonolis, però, gli ha sicuramente cambiato la vita: "Prima nel mio paese non mi salutava nessuno, ora tutti mi offrono il caffè. Anche se sono più affettuose con me le persone che trovo fuori dal mio paese. Faccio diverse serate e posso campare di questo lavoro". (Continua dopo la foto)

Altro giro, altro personaggio. Sapete chi è 'lo iettatore' di Avanti un Altro? Si chiama Franco Pistoni e anche se ora lo vediamo in quel ruolo, non è solo un personaggio del folkloristico mondo immaginato dal celebre conduttore di Canale5 che in scena si traveste con gli occhiali tondi e il bastone da passeggio. E chi si è chiesto più volte chi fosse ora sarà accontentato. E magari resterà stupito nel sapere che, nonostante debba ad Avanti un Altro molta popolarità, prima di arrivare da Bonolis ha fatto molto altro. Nato a Rieti il 6 marzo del 1956, Pistoni ha cominciato a lavorare in teatro da giovanissimo. Ha collaborato, tra gli altri, con registi del calibro di Julian Beck, Marco Baliani, Giorgio Barberio Corsetti, Mario Martone e con la Socìetas Raffaello Sanzio di Romeo Castellucci, ricevendo addirittura tre nomination per il Premio Ubu. Il debutto nel mondo del cinema è avvenuto grazie al film Il nome della rosa dove recitò insieme a una leggenda di Hollywood come Sean Connery. (Continua dopo le foto)





Ha anche partecipato al film Tale of Tales di Matteo Garrone, dove è stato doppiato, nonostante sia italiano, da Francesco Vairano, voce di Severus Piton nella saga Harry Potter. Numerosi anche i premi che 'lo iettatore' ha collezionato nel corso della sua carriera. Dal premio Jury des Jeunes durante il 45esimo Festival Internazionale del Film di Locarno, al Premio Genova Film Festival, passando per il Premio Faiano, il Corto da Sogni e tanti altri riconoscimenti. Non solo. Qualcuno ricorderà di aver visto Pistoni anche sul piccolo schermo, nelle fiction I ragazzi della 3C, Don Matteo e Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu. Poi, nel 2012, è approdato ad Avanti un Altro.

Prima Avanti un altro, poi il Grande Fratello Vip ma ora? È da diverso tempo che Alessia Macari è sparita dal piccolo schermo e di lei non si hanno notizie. Che cosa è successo? Ecco cosa sta 'combinando'