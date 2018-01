Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ai più non è affatto sfuggito il nome di Craig Warwich un volto noto della tv che suscita sempre molto interesse per le sue 'rivelazioni'. Da diversi anni infatti l'uomo di origine inglese ma italiano d’adozione è diventato celebre in virtù di alcune ospitate in televisione in cui ha mostrato al pubblico il suo dono. Craig infatti è un sensitivo e sostiene di poter entrare in contatto con gli angeli sin dai sei anni di età. Attualmente residente a Roma, per diversi anni ha abitato a Sciacca, in Sicilia. In passato, grazie alle sue facoltà, ha aiutato personaggi del calibro di Lady Diana e Kate Winslet ma è anche consulente di FBI per i casi relativi alle persone scomparse. Attualmente si occupa soprattutto di divulgazione e condivisione delle sue capacità medianiche: dal 2009 partecipa a programmi televisivi come Festa Italiana, Pomeriggio sul 2 e Domenica Cinque mentre dal 2011 ha iniziato una fortunata serie di libri sugli angeli (a oggi già cinque). La scelta di partecipare al reality è stata determinata da un periodo molto difficile in cui Warwick ha ammesso di essere stato molto male. (continua dopo la foto)

“Ho accettato di fare L’Isola per fuggire. Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo. Il mio compagno Enzo ha lottato contro un brutto male. Ci siamo consumati a vicenda. Oggi voglio respirare, devo recuperare un po’ di vita”, ha spiegato Craig. Riguardo invece a quello che si aspetta in Honduras, il sensitivo ha già fatto delle dichiarazioni molto interessanti: “Ho conosciuto i miei compagni naufraghi e posso dire che in Honduras ci sono metà angeli e metà ‘demoni’. Bianca Atzei ha una buona connessione con gli angeli. L’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto. Ma devo ancora capirlo. Diavoli? Niente nomi. Ma c’è un maschio, alto, forzuto, che ha bisogno di aiuto. Lui dentro ha il caos, lo aiuterò”.



Sulle sue amicizie con il mondo dello spettacolo dice: “Io ho due angeli in terra: Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio. Quando Enzo è stato male loro sono stati gli unici a non abbandonarmi mai. Il resto? Aria. Il mondo dello spettacolo è aria. Maria Grazia invece è sostanza, a lei dico grazie. Caterina Balivo, che è stata la mia talent scout, non l’ho mai più sentita. Ora voglio soltanto partire e… vincere”.non tutti sanno infatti che Warwick e la Balivo hanno scritto insieme un libro Tutti quanti abbiamo un angelo per Rizzoli. Tra i due c'è stato un rapporto intenso che poi è finito.

