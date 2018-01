Quando si sono conosciuti sembrava che tra loro fosse scattata la scintilla dell'more vero. Così Mary Falconieri e Giovanni Angiolini avevano fatto sognare i fan del Grande Fratello, ma alla fine le cose sono andate a rotoli e i due ragazzi si sono detti addio. Infatti la loro storia d'amore è ormai finita definitivamente e i due non stanno più insieme. Oggi le loro vite sembrano aver preso strade diverse. La popolarità ottenuta all'interno della casa e l'indiscutibile bella presenza, dopo l’esperienza televisiva, hanno permesso a Mary di continuare a fare la modella nel corso di questi anni. Forse però non tutti ricordano che, ai tempi della sua partecipazione al reality, la ragazza studiava per diventare un’infermiera. Oggi, delusioni sentimentali a parte, i suoi sogni sembrano che finalmente si siano avverati e la Falconieri sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Le pagine social dell'ex gieffina sono molto seguite e grazie a questo strumento i fan sono sempre molto bene informati su quello che accade nella sua vita e qualche ora fa la bella Mary ha dato a tutti una bellissima notizia. (continua dopo la foto)

La falconieri ha da poco postato si Instagram una foto che la dice lunga. Infatti ci ha tenuto molto, proprio qualche ora fa, a condividere con i suoi fan un importante traguardo raggiunto recentemente. “Eccomi qui… stupita per la velocità con cui tutto sta accadendo e felice del mio lavoro” ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello sotto un’immagine caricata sul social network. Nella foto Mary indossava il camice da infermiera. Quindi il risultato è ottenuto. La professione per cui ha studiato tanto a quanto pare, dopo la laurea presa a novembre, non è più solo un sogno, visto che Mary la sta attualmente svolgendo a Milano. “Questa nuova città ha saputo accogliermi come non era mai successo prima - ha aggiunto poi la Falconieri - Grazie Milano”.





Fino ad ora riguardo alla fine della storia tra Mary e Giovanni abbiamo sempre e solo sentito la versione della Falconieri. Qualche settimana fa, infatti, era stata lei stessa a svelare i primi retroscena della rottura. Con alcuni commenti lasciati su Instagram, in particolare, Mary avrebbe fatto intendere che la relazione sarebbe naufragata a causa di un tradimento da parte di Giovanni Angiolini. Insomma non è stato proprio un bel modo per concludere la relazione. Ma lei è andata avanti e la vita oggi sembra essere tornata a sorridere alla ragazza, pronta a ricominciare più forte di prima questo 2018.

