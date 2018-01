Era da un po' che non si parlava di Alessia Mancini, ma con la sua partecipazione all'isola dei Famosi è tornata di nuovo a suscitare l'interesse dei telespettatori che non l'hanno mai dimenticata. Milanese di nascita, la moglie di Flavio Montrucchio è diventata famosa giovanissima, a partire dalla metà degli anni ’90 entrando a far parte nella televisione nel programma Italia 1 non è la Rai e poi scelta come velina di Striscia la Notizia per la stagione 1997/1998 dove, insieme alla collega Maria Graziani, affianca Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti. Alessia ha 39 anni, è alta 172 cm e peso 59 kg, è molto riservata e non ama affatto parlare della sua vita privata che custodisce con grande riserbo. La storia d’amore con Montrucchio va avanti a gonfie vele da ormai 15 anni, su di loro non ci sono mai stati né gossip, né scandali. La coppia ha avuto due bimbi: Mya nata nata nel 2008 e Orlando venuto al mondo nel 2015. Oggi Alessia compare sempre meno in tv dove si occupa per lo più di telepromozioni. E dal 2011 ha avviato una nuova attività imprenditoriale come wedding planner. Ha raggiunto l'apice del successo nei primi anni duemila con il quiz Passaparola di Gerry Scotti. (continua dopo la foto)

Nel 2003 ha lavorato per la Rai nella miniserie Tutti i sogni del mondo e ha condotto un’edizione del programma La sai l’ultima? Nel 2007 h recitato a fianco con Christian De Sica, Nancy Brilli e Michelle Hunziker nel film Natale in Crociera. Nel 2008 in una puntata di Don Matteo 6 a fianco di Terence Hill. Proprio nel 2003, nel programma di La sai l’ultima? conosce Flavio Montrucchio, attore italiano con cui Alessia convola a nozze. Oggi Alessia compare sempre meno in tv dove si occupa spesso di telepromozioni, tanto per non far dimenticare il suo volto. E in effetti il pubblico continua a ricordarla e ad amarla molto. (continua dopo le foto)





Alessia ha in più occasioni ha anche ammesso di nutrire una grande passione per la musica italiana. Tra i suoi cantautori preferiti ci sono Antonello Venditti ed Eros Ramazzotti. Ha anche forte amore per la danza classica e la danza moderna, anche se come sport preferisce praticare tennis e nuoto. Nel mondo del cinema le sue attrici preferite sono Jodie Foster e Meg Ryan. Tra le sue ultime apparizioni televisive nel 2016 è stata ospite di Gerry Scotti nel programma show Caduta Libera e arriva come campionessa nelle ultime 10 domande. Purtroppo però non è riuscita a vincere il montepremi finale.

