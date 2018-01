Cecilia Capriotti è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018. Nata ad Ascolti Piceno nel 1976, Cecilia Capriotti è una modella e showgirl. Dopo la partecipazione a "Miss Italia" nel 2000, dove si classifica solamente quarta ma viene notata da Lele Mora, si ritaglia uno spazio nel mondo dello spettacolo: valletta di "Dribbling" ed inviata de "La Vita in Diretta", è poi attrice per il film "No Problem" di Vincenzo Salemme, la sit com "Piloti" e la serie "I segreti di Borgo Larici". Nella stagione 2006-2007 affianca Gene Gnocchi nello show La grande notte, in seconda serata su Rai 2. Nel 2010 prende parte come concorrente, in coppia col ballerino Samuel Peron, alla sesta edizione del talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nell'autunno del 2011 posa per il calendario sexy della rivista For Men. Durante l'anno seguente è attiva soprattutto al cinema, con una breve apparizione in To Rome with Love di Woody Allen e con E io non pago - L'Italia dei furbetti, per la regia di Alessandro Capone; in televisione è poi tra le protagoniste femminili della sitcom S.P.A., in onda su Italia 2. All'inizio del 2013 debutta a teatro con la commedia Uomini sull'orlo di una crisi di nervi di Alessandro Capone. Nell'estate dello stesso anno una delle concorrenti del reality show Jump! Stasera mi tuffo di Canale 5. (Continua dopo la foto)

Dal 2014 è legata sentimentalmente all'imprenditore Gianluca Mobilia da cui lo scorso anno ha avuto una bambina, Maria Isabelle. Cecilia avrebbe dovuto partecipare all'Isola dei Famosi nell'edizione dello scorso anno, un impegno che ha successivamente disdetto una volta scoperta la gravidanza. Nel 2016 fu proprio l’annuncio della maternità a bloccare la partenza per l’Honduras. Stavolta è stata la dolcissima nonna novantenne a cercare di complicare la partecipazione di Cecilia Capriotti all’Isola dei famosi, ma per fortuna la tempra forte della famiglia Capriotti ha dato modo alla capostipite di rimettersi subito in forma pronta davanti alla tv ad ammirare la splendida nipote. “Mia figlia mi mancherà – ha raccontato Cecilia a Il resto del Carlino - questo è sicuro perché abbiamo vissuto in simbiosi in questi mesi dove però pure mio marito Gianluca, mia madre e mia sorella Manola sono spesso state a casa”. (Continua dopo le foto)

“Questo – continua - mi fa stare tranquilla sul fatto che la mia bimba non soffrirà la lontananza perché è abituata ad essere coccolata dal papà, dalla nonna e dalla zia. Ho parlato anche con uno psicologo infantile e mi ha detto di stare serena: sarò più io a sentirne la mancanza”. Questo per Cecilia è un modo per rilanciarsi nel mondo dello spettacolo dopo la maternità e per staccare la spina dopo sedici mesi tra poppate e pannolini. Prima di imbarcarsi Cecilia ha postato un messaggio su Facebook a tutti i fans e poi si è lasciata andare in una intervista al Carlino per salutare gli amici ascolani. “Sono carichissima. Ho una gran voglia di tornare in Tv dopo alcuni anni di lontananza, ma devo dire che sono stata bene anche a casa con la mia piccola Maria Isabelle. Sono stati mesi tutti dedicati al mio dolcissimo amore e non rimpiango nulla perché lei è la cosa più bella che ho fatto nella vita”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ha cambiato lavoro?”. Da un po’ di tempo Alessia Mancini aveva fatto perdere le sue tracce. Con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi i fan potranno conoscerla meglio. Da Non è la Rai al matrimonio con Flavio Montrucchio tutto quello che non sapete sull’ex velina