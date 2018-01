"Mi sento bene nel mio corpo", non faceva altro che ripeterlo in calce alle sue foto, ogni volta che i fan le facevano notare che era troppo magra. Ma alla fine Valentina Dallari, per la gioia di tutti i suoi ammiratori, ha preso coscienza del fatto che così non poteva andare avanti. Da quel momento l'inizio di un percorso di risalita che l'ha indotta a scegliere di entrare in una clinica specializzata in disturbi nutrizionali. È trascorsa circa una settimana da quel momento e tutti si augurano che questo percorso per l'ex volto noto di Uomini e Donne non sia troppo duro e che nel minor tempo possibile torni a essere serena. Dopo che la sua storia ha fatto il giro della rete, raccogliendo il sostegno e la solidarietà di milioni di persone, adesso per la deejay è iniziata una nuova fase della sua vita. A dare conferma del fatto che la giovane adesso sta molto meglio è stato Alessandro De Luca, compagno di Valentina e suo manager. Naturalmente l'imprenditore sta seguendo la vicenda personale e umana di Valentina, che lo riguarda da vicino, ma sta anche molto attento a tutto quello che gli ammiratori scrivono e a quello che vogliono sapere della loro beniamina. (continua dopo la foto)

Tantissimi i messaggi di sostegno arrivati dalla rete e proprio per questo grande affetto, Alessandro alla ha voluto far sapere che Valentina si sta concentrando su sé stessa e che dovrebbe lasciare la clinica in un mese circa: "Va tutto bene. Valentina è già entrata in clinica e sta bene. Nel giro di un mesetto sarà fuori e riprenderà la sua vita di sempre, anche nel lavoro, con i dj set e Instagram". Dopo essersi negata per molto tempo di stare male, la Dallari aveva infine ammesso di soffrire di disturbi alimentari, pur specificando di avere già iniziato una terapia psicologica fortemente voluta dal suo compagno e della sua famiglia. Il suo è stato un gesto ammirevole, non è semplice ammettere di avere un problema, ma effettivamente la magrezza di Valentina negli ultimi tempi era diventata preoccupante.





Coraggio, determinazione e l'affetto dei suoi cari le anno fatto prendere la scelta più sana per la sua salute. Ma a colpire positivamente i fan è stata l'onesta della Dallari di ammettere e raccontare, senza troppi fronzoli, quello che le stava accadendo. Ma a dare forza a Valentina in questo momento così complicato è anche la sua passione, ovvero la musica. Infatti, negli ultimi anni l'ex tronista è voluta uscire dal 'personaggio' per essere veramente se stessa. La sua scelta professionale è stata molto fortunata, visto che la ragazza è diventata un'apprezzata deejay, chiamata a esibirsi in tutta Italia.

