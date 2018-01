All'Isola dei Famosi 2018 partecipa anche Francesca Cipriani. La showgirl, che all'anagrafe fa Francesca Cipriani D'Altorio è nata il 3 luglio 1984 a Popoli, Pescara, è diventata famosa nel 2006 dopo aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Anche se all'interno della Casa si era già fatta notare per le sue forme prorompenti, oggi, più di 10 anni dopo quell'esperienza all'altro reality di punta di Canale 5, il suo aspetto è decisamente cambiato. Il fisico esplosivo ce l'ha sempre avuto. È alta 173 cm e pesa 63 chili Francesca, che non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica per aumentare le sue forme, costantemente messe in mostra con scollature vertiginose in ogni stagione dell'anno. Adora indossare abiti che mettano in risalto il suo fisico e il suo seno e per questo, come ha dichiarato ai tempi del reality, è stata molto criticata. Scommettiamo che anche in Honduras non mancherà di sfoggiare il suo seno esplosivo, anzi. Ma vi ricordate come era ai tempi del Grande Fratello, che ha rappresentato il suo esordio televisivo? (Continua dopo la foto)

Francesca non ha mai negato di essersi sottoposta a qualche ritocchino e ha fatto sì che il corpo procace e l'aria da svampita diventassero la chiave del suo successo. Si è rifatta più volte il seno ed è arrivata a portare la decima misura. Ma ha fatto parlare di sé anche per il ritocco al lato b, documentato settimana dopo settimana durante la trasmissione di Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque. Ancora, ha anche rimosso il tatuaggio di una grossa rosa sul seno che aveva sempre sfoggiato fin dalle sue prime apparizioni televisive. Insomma, a dodici anni dal Grande Fratello troviamo una Cipriani completamente cambiata, con un décolleté enorme e un aspetto sempre più artificiale. Probabilmente l'unico dettaglio che negli anni è rimasto sempre identico è la chioma bionda platino. Da vera Barbie. (Continua dopo le foto)





Ma nel suo curriculum televisivo non c'è stato solo il Gf. Nel 2005 ha esordito come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda Tv, una canale tv di Sulmona, ma è con il reality che diventa popolare. Da lì sono arrivati inviti come ospite e opinionista in diversi programmi tv, fino alla partecipazione a programmi satirici in onda su Sky Show e Comedy Central, alla sitcom di Rai 2 Piloti e a Domenica Cinque, dove è stata scelta come inviata da Barbara D'Urso. Ha lavorato anche nel mondo del cinema, recitando in 'Un neomelodico presidente' e si è classificata al primo posto in coppia con Federico Bianco a La pupa e il secchione – Il ritorno. Senza dimenticare ben tre calendari sexy. La vita privata? Dopo la storia con Giovanni Cottone, l'ex di Valeria Marini arrestato a settembre 2016, la Cipriani è tornata single. "Il principe azzurro non si cerca. Credo nell'amore e nella famiglia", diceva questa estate in un'intervista.

Isola dei Famosi, c'è anche Marco Ferri. Ve lo ricordate a Uomini e Donne? Sono passati anni ma il modello, che è anche figlio d’arte, non passò inosservato. E poi quelle ex fidanzate famose… Insomma, naufraghe avvertite: è pure single