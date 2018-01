Ci sono cose che non si dovrebbero mai chiedere a una signora, figuriamoci affermarle! Cavaliere, ma che combina? Gemma sembra non riuscire a darsi pace. La dama del Trono Over pare sia tornata a corteggiare Giorgio. Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha messo in chiaro la sua posizione, ma la donna non vuole assolutamente tirarsi indietro. Dopo la prima sorpresa, la Galgani è tornata nel camerino del gabbiano e lo ha addobbato con alcuni oggetti e accessori riportati direttamente dall’Egitto, dove ha trascorso le vacanze di Natale. Anche stavolta, Manetti ne è rimasto piacevolmente colpito. I due sono stati inviati a sedersi al centro dello studio da Maria De Filippi e l’uomo ha ringraziato di cuore la sua ex. In ogni caso, il pubblico non si è fatto scappare una frase in particolare che il cavaliere ha rivolto nei confronti della signora. Verso la fine del loro ‘confronto’ al centro dello studio di Uomini e Donne, Giorgio non ha potuto fare a meno di sottolineare un particolare dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto)

Manetti ha infatti chiesto a Gemma: "Ma sei ingrassata?" Di fronte alle parole del cavaliere del parterre maschile, la Galgani non sembra aver fatto un piega, anzi tutto il contrario. La dama ha spiegato di aver preso qualche chilo perché è riuscita a rilassarsi e a mangiare in orari fissi ogni giorno. In ogni caso, il pubblico del Trono Over non ha gradito l'atteggiamento dell'uomo. Seppur la signora abbia dimostrato di non essersi affatto offesa, le fan della trasmissione sono convinte che il gabbiano avrebbe potuto evitare una determinata uscita.

Insomma, secondo alcune persone Giorgio avrebbe dovuto fare a meno di sottolineare determinate cose. Inoltre, alcune persone non hanno gradito neanche il sorriso del cavaliere mentre la Galgani gli parlava del suo viaggio in Egitto e del motivo che l’ha spinta a fargli una sorpresa simile pur sapendo che lui non la ama e non vuole tornare insieme a lei.

