Una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani. La dama nell'ultimo periodo del trono over ha fatto molto parlare di sé per via della sua caparbia fissazione per Giorgio Manetti. Tra i due c'è stata, come tutti sappiamo, una breve storia d'amore che è finita male e in modo burrascoso. I due ex sono entrambi rimasti nella trasmissione alla ricerca dell'anima gemella, ma nessuno fino ad oggi era riuscito a mettere il cuore in pace. Ma mentre il gabbiano è sempre rimasto molto sereno, la torinese non si è mai data per vinta. A contrastare i sentimenti sovraesposti di Gemma c'è sempre l'immancabile Tina Cipollari a cui proprio non va giù il modo di fare della dama. Proprio per questo, recentemente l'opinionista aveva detto che per la Galgani ci sarebbe voluto un gigolò, per placare i suoi bollenti spiriti e così: detto fatto, Tina ha servito il suo piattino. Il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi ha infatti potuto assistere alla consegna del regalo che la vamp ha fatto alla dama. Un bellissimo ragazzo ha fatto ingresso nello studio, lasciando tutti a bocca aperta: era lì per Tina. (continua dopo la foto)

Aaron, questo il nome del giovane, è il dono che Tina ha fatto a Gemma. La dama del parterre femminile era incredula e non riusciva a capire cosa stesse accadendo. L'opinionista del programma di Canale 5 ha cercato di spiegare alla signora il motivo per cui ha scelto un regalo simile. Secondo l'esuberante bionda, il giovane potrebbe essere molto utile alla donna. La Cipollari ha poi spiegato che Aaron avrebbe potuto trascorrere la serata insieme a Gemma, dalle 21.30 circa in poi. In ogni caso, la diretta interessata si è mostrata un po' contraria e ha rivelato di essere disposta a fare solo una cena, senza passare oltre. Le anticipazioni di Uomini e Donne a quanto pare non ci rivelano cosa è accaduto tra i due. Nel corso della registrazione seguente, in studio pare non si sia parlato del tempo che Gemma Galgani ha trascorso insieme ad Aaron.





Quindi non sappiamo se la Galgani ha accettato questo dono, oppure se ha rifiutato. Certo la timidezza potrebbe aver giocato un ruolo importante, perché un'uscita con Aaron nessuna se la sarebbe persa. In ogni caso la scenetta ha suscitato parecchio interesse, al punto che sul web non si fa altro che parlare di questo bellissimo gigolò. Moltissime donne hanno ammesso che al posto della dama di Torino avrebbero accettato tale regalo senza pensarci troppo. Su Twitter, i telespettatori hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia: "Tina se proprio vuoi, fallo anche a me questo regalo, apprezzerei molti di più di Gemma", "Gemma sta cambiando idea, figlio mio preparati" e ancora: "Mille volte grazie a Maria per il ballo tra Gemma e il gigolò".

