Isola dei Famosi 2018, ci siamo quasi. Come anticipato dal settimanale Spy, stanno per sbarcare in Honduras, dove si cimenteranno tra prove e avventure l'ex velina Alessia Mancini, la procace showgirl Francesca Cipriani, la modella Paola Di Benedetto, la blogger Chiara Nasti, la cantante Bianca Atzei, l'attrice Nadia Rinaldi, l'ex pornostar Eva Henger, la showgirl Cecilia Capriotti, l'ex tronista Rosa Perrotta. E ancora l'ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian, l’illusionista Giucas Casella, l'ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaury Perez, l'ex gieffino e produttore discografico Filippo Nardi, il modello ed ex corteggiatore Marco Ferri, l'ex tronista Francesco Monte, il comico Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro), e il sensitivo Craig Warwick. Sono 17 i concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi che, in studio, sarà affiancata da Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti. Il ruolo di inviato che lo scorso anno fu di Stefano Bettarini, infine, per l'edizione 2018 spetterà a Stefano De Martino. Sono tanti 17 naufraghi e non tutti sono così famosi. Col tempo di alcuni di loro abbiamo perso le tracce. Per esempio: vi ricordate Marco Ferri? Il pubblico di Uomini e Donne, forse, non l'ha dimenticato. (Continua dopo la foto)

Bello, palestrato e sempre vestito di tutto punto, Marco è figlio d'arte. Suo papà è Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter. Classe 1988, nato sotto il segno del Toro, alto un metro e novanta, capelli castani e occhi verdi, per un periodo ha deciso di seguire le orme del padre militando, fino all'età di 19 anni, nel Pergocrema, una squadra di serie C2, ma poi ha tentato la strada della televisione e dello spettacolo. E molti se lo ricordano a Uomini e Donne. Era il 2008 e all'epoca sul trono c'erano Natalia Angelini e Francesca Mari, che Ferri tentò di corteggiare senza riuscirci. Poi è stato eliminato dalle stesse troniste. Ma nonostante sia giovanissimo, Marco conta già diverse fidanzate bellissime e famose. Come Victoria Petroff, a sua volta ex isolana ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Lisandra Silva, Madre Natura di Ciao Darwin, oltre che una serie di altre ragazze bellissime ma meno note. (Continua dopo le foto)

Pare anche che Marco fosse molto amico di Lele Mora ai tempi in cui era la sua agenzia a stare dietro alla stragrande maggioranza dei volti nuovi della televisione. Ma dopo aver tentato di farsi strada sul piccolo schermo, Ferri si è buttato sui libri. Si è laureato in Marketing internazionale allo Iulm di Milano e ha vinto anche una borsa di studio a Londra. Oggi è un modello, opinionista in varie trasmissioni tv e radio e un social influencer. Attualmente è single e in cerca dell'amore e attente naufraghe: in diverse interviste Marco ha ammesso di essersi accompagnato a partner femminili di qualsiasi età, da quelle coetanee alle donne di 40 anni.

