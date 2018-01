L’Isola dei Famosi sta per cominciare: c’è gran fermento per la nuova edizione del reality che si preannuncia avvincente. Alla guida del reality, torna Alessia Marcuzzi. Come inviato dall’Honduras, invece, quest’anno ci sarà Stefano De Martino che ha lasciato momentaneamente Amici. Il cast è molto variegato e ogni vip che sta per lasciare la sua vita ordinaria lo fa per una ragione diversa. La partenza è prevista per oggi, 17 gennaio ma il programma inizierà lunedì 22 gennaio. “Ci sono personalità differenti e diversi uomini molto belli – ha detto Alessia Marcuzzi a Tv Sorrisi e canzoni quando ha presentato la nuova squadra - Credo che le ragazze saranno contente. Ci saranno nuovi meccanismi studiati apposta per sorprendere i naufraghi. Vi posso anticipare che sarà l'Isola del mistero". Per chi non lo sapesse, o avesse dimenticato qualche nome, ecco chi partirà per l’isola: Francesca Cipriani, showgirl; Alessia Mancini, ex velina; Jonathan Kashanian, presentatore ed ex gieffino; Chiara Nasti, blogger; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne; Nadia Rinaldi, attrice; Eva Henger, attrice e showgirl. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: Francesco Monte, ex tronista; Cecilia Capriotti, showgirl; il comico Nino Formicola; Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista; Craig Warwick, sensitivo; Giucas Casella, illusionista; Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore; Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di 'Colorado'; Filippo Nardi, ex gieffino e Bianca Atzei, cantante. I protagonisti del reality si sono svelati al settimanale e hanno rivelato le motivazioni che li hanno spinti a mollare tutto e partire. Per tutti c’è un desiderio su tutti: quello di mettersi in gioco. Ma scendiamo nel dettaglio e vediamo le motivazioni di ogni singolo concorrente: Francesca Cipriani partecipa all’Isola per ‘’arricchirsi spiritualmente’’: vuole dimostrare di non essere una femminuccia ma una donna tosta.

Giucas Casella, che aveva partecipato all’Isola nel 2008 ma si era dovuto ritirare per gravi problemi di salute, ha fatto sapere che partirà per riscattarsi da quella edizione. Vuole giocare di nuovo e farlo alla grande. Chiara Nasti, che è la più giovane del gruppo, ha detto di aver scelto di partire per mettere alla prova le sue potenzialità. L’ex gieffino Jonhatan parte per poter raccontare a un’avventura alla Robinson Crusoe, ma ammette senza vergogna di aver paura di guardare dentro se stesso. Alessia Mancini, ex velina e moglie di Flavio Montrucchio, ha detto che partire è la cosa giusta da fare in questo momento della sua vita. Cosa avrà voluto dire? Un allontamento dalla sua realtà è ciò che le serve? Continua a leggere dopo la foto

Non è finita. Filippo Nardi parte per l’Isola perché ha bisogno di un trampolino di lancio per sfondare nel mondo dello spettacolo; Paola Di Benedetto vuole mettersi alla prova, superando i suoi stssi limiti. Craig Warwick ha voglia di ritrovare se stesso e la sua forza interiore. Bianca Atzei parte perché ha bisogno di evasione e di pensare alla vita; Nadia Rinaldi vuole vivere qualcosa di nuovo; Marco Ferri va in Honduras per vivere un’avventura affascinante ed emozionante. Eva Henger, entusiasta dell’esperienza della figlia, ha deciso di provare anche a lei; Francesco Monte vuole stare solo con se stesso (dopo le batoste dell’ultimo periodo). Rosa Perrotta ama mettersi in gioco; Cecilia Capriotti anche mentre Gaspare parte per l’Isola perché crede che fino ad oggi non ci sia mai stato un critico che abbia saputo dare voce ai telespettatori.

“Voglio mettermi a nudo”. Isola, il clima già si fa “caldissimo”. Manca pochissimo all’inizio dell’amatissimo reality di Canale 5 e le concorrenti, tutte bellissime, mandano su di giri i fan, cominciando da lei…