Uno spavento non da poco e soprattutto delle conseguenze molto spiacevoli per la giornalista Rai che ha iniziato il 2018 sulle stampelle. Proprio così, il volto di Quelli che il calcio Mia Ceran da giorni è ormai costretta a camminare con l’aiuto delle grucce. A comunicarlo è la diretta interessata attraverso i social network. Infatti la giornalista sportiva su Instagram è apparsa in diverse foto e video che la immortalano in questa condizione abbastanza spiacevole. La Ceran non ha aggiunto ulteriori dettagli, per cui non è ancora chiaro che tipo di incidente abbia avuto. La giovane si è limitata a confidare di avere delle fratture alle gambe, ma spiegazioni non ne ha fornite. Quindi per il momento non ci è dato sape. Di sicuro Mia Ceran non mancherà alla prossima puntata del programma di Rai Due che, dopo una lunga pausa dovuta alle festività natalizie, tornerà in onda domenica 21 gennaio. Sempre sui social network l’ex inviata de L’aria che tira e In onda estate ha assicurato che riprenderà il suo posto accanto a Luca e Paolo. (continua dopo la foto)

L’approdo a Quelli che il calcio per la Ceran è stato un bel traguardo. Soprattutto dopo la delusione per la sostituzione improvvisa alla guida de La vita in diretta Estate pochi giorni prima del debutto, accanto a Paolo Poggio, con Benedetta Rinaldi. Per settimane, se non mesi, si era infatti parlato in rete di una promozione di Mia Ceran dal mattino al pomeriggio estivo di Rai1, dopo alcune edizioni della versione della bella stagione di Unomattina. Al suo fianco inizialmente si era detto ci sarebbe stato Alessio Zucchini, già con lei a Unomattina, ma poi è spuntato il nome di Paolo Poggio. Infine, clamorosamente, è arrivata Benedetta Rinaldi e di Mia non si è più parlato. (continua dopo le foto)





La Ceran, classe 1986, è figlia di una giornalista jugoslava e di un medico tedesco. È nata in Germania ma poi ha vissuto a Miami, Belgrado, Parigi, Roma. In Italia è arrivata, per la precisione, all’età di 13 anni. Parla correttamente 5 lingue. Ha iniziato a lavorare a 19 anni nella redazione romana della CNN. Lì ha conosciuto il giornalista Alessio Vinci, che l’ha poi fortemente voluta a Matrix. Subito dopo la Ceran ha lavorato per La7 e Rai Tre, fino ad approdare alla conduzione di Unomattina Estate. Da anni Mia è fidanzata con il collega Malcom Pagani. Quest’ultimo è un figlio d’arte: la madre è la famosa scrittrice e giornalista Barbara Alberti. La Ceran e il compagno sono appassionati di lettura e cucina.

Ti potrebbe interessare anche: “Pensava non ce ne saremmo accorti?”. Che figuraccia per Benedetta Parodi. Altra bufera sulle sorelle di Domenica In: “Ma no, ma come si fa… “