Una notizia che è esplosa nel mondo dello spettacolo, creando un grande scalpore. Un nuovo nome si aggiunge agli altri sotto il grido social del #MeToo. È quello di Eliza Dushku, l'attrice di Buffy, che ha rivelato che quando aveva solo 12 anni è stata violentata sul set di "True Lies", il film di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Dopo il contestato appello firmato anche da Catherine Deneuve sulla libertà del gioco della seduzione, arriva una nuova pesantissima denuncia a sconvolgere Hollywood. Il racconto è dettagliato, la storia fa ribrezzo. Eliza aveva solo 12 anni quando è stata vittima di abusi sessuali da parte di Joel Kramer, uno degli stunt coordinator più celebri di Hollywood. Quella cosa fu raccontata solo a poche persone all'epoca, Kramer cercò addirittura di manipolarla per assicurarsi la sua fiducia. L'attrice, in un lungo sfogo su Facebook, ha ringraziato tutte le donne che sono uscite allo scoperto. Kramer la invitò al suo albergo, dicendo ai genitori che avrebbero trascorso la giornata insieme nuotando in piscina. (continua dopo la foto)

Invece Eliza si ritrovò nella stanza da letto con Krame nudo: "Si sdraiò su di me, si strofinò e io ero in stato catatonico. Quando finì, mi minacciò suggerendomi di fare attenzione e non dire nulla a nessuno di quello che era successo. Io all'epoca avevo 12 anni, lui invece 36". Eliza doveva essere protetta da Kramer, il quale aveva il compito di assicurarsi che tutto andasse bene. Quando Eliza confidò quello che successe ad un'amica, questa lo affrontò a muso duro. Fu quello stesso giorno che Eliza rimase coinvolta in un incidente sul set che le causò la frattura delle costole. Joel Kramer fu allontanato da Hollywood perché aveva manifestato più volte problematiche del genere con altre piccole attrici.





"Hollywood non mi ha saputo proteggere". È durissima Eliza con tutto lo star system. Spiega di essere orgogliosa per il movimento che si è creato e che finalmente sta parlando chiaro con le persone, ma di essere disgustata per quanto è successo. Hollywood non ha saputo proteggere quella giovanissima attrice che ero. Tanti fan coraggiosi mi hanno ringraziato negli anni, perché i personaggi che interpreto gli hanno dato la forza per opporsi agli oppressori. Ora siete voi a darmi la forza. Spero che denunciare gli abusi subiti aiuti altre vittime per il futuro. Condividete tutti queste parole, siate l'inizio di una nuova calma.

