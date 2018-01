Barbara D'Urso non poteva certo farselo scappare. Dopo aver dato ampio spazio a Rodrigo Alves e ai suoi innumerevoli interventi di chirurgia plastica, Carmelita ha scovato il Ken umano made in Italy che ha già collezionato, e a non poco prezzo, un bel numero di operzioni per diventare tale e quale al fidanzato di Barbie. Angelo Sanzio, al secolo Angelo Giuseppe Capparella, è nato e cresciuto a Civitavecchia in provincia di Roma e ha 28 anni. È conosciuto nel mondo dello showbiz per aver creato dei profumi, che sono apprezzati e amati da personaggi del piccolo e grande schermo come Antonella Mosetti e Maria Grazia Cucinotta. La prima è non solo una cliente ma anche un’amica di Angelo, tanto che ha aiutato il ragazzo nel suo percorso di trasformazione. Quanti interventi ha fatto Sanzio? Per il momento cinque: ha rifatto naso, labbra, zigomi, mento e si è sottoposto ad un trapianto di capelli a Instanbul, in Turchia. Prossimamente il Ken umano intende tornare in sala operatoria per un intervento ai glutei. In confronto ad Alves è ancora un 'principiante' ma sicuramente è sulla buona strada. (continua dopo le foto)

Il processo di trasformazione di Angelo è stato piuttosto lungo e va avanti ormai da sette anni. Sanzio ha infatti iniziato a ritoccarsi all’età di 21 anni. Ha prima cominciato con interventi poco invasivi di medicina estetica per poi passare a quelli di vera e propria chirurgia plastica. A Domenica Live Angelo ha spiegato di essere stato molto fortunatom avendo accanto sempre una famiglia che ha compreso e assecondato i suoi desideri. Così come gli amici, e in primis la Mosetti, che non l’hanno mai abbandonato. Non si può dire lo stesso per l’amore: Angelo non è interessato ad avere una fidanzata. “L’amore non ha mai fatto parte della mia vita e mai ne farà parte. Non mi piacciono i rapporti usa e getta di oggi” ha confidato l’esperto di profumi.





Ma quanto ha speso l'emulo di Rodrigo per diventare il Ken Umano? Angelo non lo ha mai rivelato. Ma, grosso modo, avrà speso tra le diecimila e le quindicimila euro. È possibile fare una stima secondo quelli che sono in prezzi in media delle operazioni che ha fatto, ma sulla questione per lui è top secret. In molti lo criticano, ma il giovane ha le idee molto chiare su come vuole essere e su quello che rappresenta per lui la sua scelta. Sanzio ha così motivato la scelta del suo cambiamento: “Ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale”.

