'C’è posta per te' torna in tv in questo 2018 e fa di nuovo il botto, come si suol dire. È il miglior esordio degli ultimi 14 anni (senza concorrenza), e fa esultare il direttore di Canale 5 e Maria De Filippi. Ottimo esordio-Auditel per 'C’è posta per te', tornato in onda sabato 13 gennaio: merito (anche) della mancanza di concorrenza. La 21esima edizione di 'C’è posta per te' conquista la leadership del sabato sera con il 29,31% di share pari a 5 milioni 638mila telespettatori. Dato che si certifica come il miglior esordio del programma delle ultime quattordici stagioni. Da segnalare anche la copertura di 14 milioni 215 mila spettatori e la permanenza del 40,08%. Il people show è il programma più visto delle 24 ore e permette alla rete ammiraglia Mediaset di aggiudicarsi prima e seconda serata. Alle ore 23.01 il picco in valori assoluti è di 6 milioni 903 mila telespettatori mentre alle ore 0.33 il picco in share tocca il 43,53%. 'C’è posta per te' vince anche sui social: l’hashtag #cepostaperte totalizza oltre 255mila interazioni su Twitter e si aggiudica la prima posizione dei TT Italia e dei TT mondo. Un dato che, sommato alle interazioni con Facebook, totalizza 467mila e 200 interazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli ottimi numeri sono da ricollegare anche alla controprogrammazione quasi assente. Rai1 ha rinunciato a uno show in diretta e ha ripiegato sui film. In più non c’erano neanche partite di Serie A visto che il campionato è fermo. Ecco la dichiarazione di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. “Ieri è tornato uno dei programmi più amati della televisione italiana: C’è posta per te. Lo testimonia l’incredibile affetto con cui è stata accolta questa ventunesima stagione. Un risultato straordinario sul piano numerico ma anche un vero e proprio vanto editoriale". (Continua a leggere dopo la foto)

"Una prima puntata meravigliosa, ricca di emozioni, toccante e divertente. Maria De Filippi si conferma, una volta in più, un assoluto gigante della televisione. Con il suo stile inconfondibile, riesce ogni volta ad instaurare un’empatia unica con il suo pubblico, che anche ieri l’ha incoronata regina incontrastata del sabato sera”. E conclude: “Grazie quindi a Maria, grande autrice e conduttrice, e a tutto il suo straordinario gruppo di lavoro per questa ennesima bellissima pagina di televisione”.

