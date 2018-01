Una novità incredibile ad ‘Amici 17‘. Maria De Filippi ha svelato in cosa consiste il provvedimento disciplinare preso nei confronti dell'intera classe. I ragazzi, di notte, dovranno andare a ripulire Roma dalla spazzatura insieme ai netturbini. Vittorio Ardovino, Nicolas De Souza, Filippo Di Crosta e Biondo, invece, sono stati espulsi. Potranno essere riammessi se supereranno un esame. Maria De Filippi ha rimproverato i ragazzi della scuola: "A fronte delle possibilità che vi vengono date, si danno anche delle regole che si spera possano aiutare i ragazzi a essere concentrati e nella situazione ottimale per apprendere ciò che i professori sono chiamati a insegnargli. Tutti siamo stati giovani, tutti abbiamo trasgredito le regole a volte. Sono accadute cose che possono capitare a dei giovani, ma se fossero capitate a mio figlio non sarei stata pazza di gioia. Alcuni ragazzi hanno sbagliato di più, altri di meno. Il provvedimento che dà la produzione riguarda tutti i ragazzi e non solo quelli che hanno sbagliato di più". (Continua a leggere dopo la foto)

Maria De Filippi, quindi, ha mostrato l'immagine di una via di Roma invasa dalla spazzatura e ha spiegato: "Questa è una via di Roma dove c'è il problema della spazzatura, c'è una società predisposta a questo lavoro che lavora di notte. Si fanno un gran mazzo questi. Abbiamo pensato che di notte possiate aiutare i netturbini romani a pulire le strade di Roma. Dovremo chiedere al Comune l'autorizzazione, se il Comune sarà d'accordo, voi andrete insieme a un'associazione che fa questo lavoro e pulirete di notte le strade di Roma. Così di notte impiegate il tempo in altre cose. Laddove il Comune non fosse d'accordo troveremo un lavoro socialmente utile da farvi fare". (Continua a leggere dopo le foto)

Già nella giornata di ieri, Alessandra Celentano aveva annunciato gravi conseguenze per Vittorio Ardovino, Nicolas De Souza e Filippo Di Crosta. I provvedimenti, infatti, sembra siano stati conseguenti a un party organizzato dal Biondo in occasione del suo compleanno. "Noi tutti ci siamo riuniti e abbiamo deciso che da questo momento voi siete ufficialmente espulsi dalla scuola. Da questo momento non fanno più parte della scuola tutti e quattro. Avrete l'opportunità di sostenere un esame di riammissione. In questo esame dovrete affrontare per il ballo quattro coreografie. Per il canto, saranno i professori a dire in cosa consisterà l'esame. Pregherei i miei colleghi di non essere clementi e di non fare facilitazioni. Dovrete dimostrare di meritare questo posto".

