Solo qualche giorno fa, proprio a inizio 2018, i fan di Will & Grace hanno esultato per la maratona di 7 episodi su Italia 1, quindi in chiaro. Perché le puntate della nona stagione sono andate in onda solo su JOI, che è uno dei canali a pagamento di Mediaset Premium. E c'era molta curiosità per il grande ritorno di una sit-com che ha segnato un'epoca e che gode ancora di un grande seguito nonostante siano ormai passati 20 anni dalla sua prima volta in tv. Già, passa il tempo. Creata da David Kohan e Max Mutchnick e trasmessa negli Stati Uniti dalla NBC dal 1998 al 2006, era ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan, e ruotava attorno alle vicende dei due protagonisti: Will Truman, un avvocato gay, e la sua migliore amica Grace Adler, un'arredatrice d'interni. Impossibile, però, non nominare anche i due mitici co-protagonisti: Jack McFarland, apertamente gay e sempre alla ricerca di un lavoro, e Karen Walker, ricca e bizzarra "collaboratrice" di Grace. Ecco, Grace. L'attrice che le ha dato il volto è Debra Messing che, a differenza di molte sue altre colleghe che hanno raggiunto il successo in tv, con una serie, continua a essere richiestissima nel mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)

E infatti Debra era tra le star che domenica scorsa, 7 gennaio 2018, hanno preso parte alla cerimonia dei Golden Globes, a Beverly Hills. Anche la Messing ha calcato il red carpet in total black, in segno di sostegno al movimento "Time's Up", che intende combattere ogni forma di molestia sul lavoro. Così come Eva Longoria (con pancione), Hailey Baldwin e tante altre. Ma la nostra 'Grace', ha attirato attenzione perché apparsa leggermente trasformata rispetto agli anni in cui ha raggiunto la popolarità con la sit-com Will & Grace. Oggi ha 49 anni e qualche segno del tempo in più sul viso si nota, anche se non ha rinunciato alla chioma rosso fuoco. Con una differenza: ora porta i capelli lisci, con riga laterale, ma quel colore resta sempre uno dei suoi tratti distintivi. (Continua dopo le foto)

Sorriso smagliante come al solito e un'aria che ispira simpatie e risate proprio come il suo personaggio. Altro dettaglio: dalle foto dei Golden Globes si nota anche che a dispetto di tante altre sue colleghe che non accettano l'avanzare dell'età, Debra sfoggia delle piccole rughe e imperfezioni sul viso, anche se leggendo qua e là in rete c'è chi solleva qualche dubbio sul ricorso alla chirurgia, magari sull'area degli zigomi. Nella sua lunga carriera, cominciata da giovanissima, non troviamo solo Will & Grace tra i lavori di successo, anche se nel 2003 le ha anche valso un Emmy tanto è stata apprezzata. Ha anche prestato la sua voce come doppiatrice e tra i film ricordiamo Celebrity di Woody Allen, Alla fine arriva Polly, The wedding date e Le regole del gioco. Vita privata: è stata sposata per anni con l'attore e sceneggiatore conosciuto ai tempi dell'università Daniel Zelman, dal quale ha avuto anche un figlio, Roman Walzer Zelman. Nel 2016 ha divorziato dopo 11 anni di matrimonio.

