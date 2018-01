Maria De Filippi. Queen Mary, regina di Canale 5, padrona di casa di programmi che da anni tengono incollati milioni di telespettatori. Ci si chiede spesso come faccia la signora Costanzo a restare impassibile, professionale al massimo, di fronte a storie che farebbero venire brividi e che farebbero scendere le lacrime anche ai più 'tosti'. Beh, magari non si vede, ma anche la De Filippi si commuove. Sì, cari scettici, è successo davvero e lo racconta la stessa Maria sulle pagine del settimanale Chi all'alba della puntata numero uno della nuova edizione di C'è Posta per te, la trasmissione forse più emozionante che porta la sua firma e che ripartirà sabato 13 gennaio e che avrà ospiti Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, per la prima volta insieme in televisione, e il calciatore della Juventus Gonzalo Higuain. Ecco, Higuain. Proprio la storia che ha visto come protagonista a sorpresa il campione ha toccato in modo particolare la De Filippi, che proprio in questi giorni, ha rivelato alla rivista diretta da Alfonso Signorini come abbia trattenuto a fatica la commozione, riuscendo a celare con difficoltà le lacrime. (Continua dopo la foto)

"Per la prima volta dopo tanti anni una storia mi ha messo in difficoltà, ed è quella che ha come sorpresa il calciatore Gonzalo Higuain – dice la moglie di Maurizio Costanzo su Chi - Ci hanno chiamato due genitori che hanno perso un figlio e la madre si è rivolta all'altro figlio per chiedergli scusa se si è occupata meno di lui. Mi ha fatto impressione l'amore incondizionato e questo ragazzo, che vedevo per la prima volta, era di una dignità che mi ha commosso, perché mi commuove la dignità del dolore. Lì ho fatto fatica a non piangere e non so se sono riuscita a trattenermi".

Sono 9 le puntate di C'è Posta per te che prestissimo vedremo in onda. E tra gli ospiti già annunciati e resi noti tempo fa, c'è attesa per un grande ritorno, quello dell'attore Patrick Dempsey, il celebre dottor Shepherd di Grey's Anatomy. Dempsey ha registrato la puntata già lo scorso luglio ed è ormai un habitué della trasmissione, perché è già apparso come guest star nel 2014 e poi anche nel 2016. Ma ci saranno anche tanti altri ospiti che intervalleranno una storia e un'altra. Come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per regalare nuovi siparietti comici, e due ospiti musicali lanciati dalla stessa Maria, Emma Marrone e Riki. Infine vedremo in studio anche Ilary Blasi e Francesco Totti, J-Ax e Fedez, oltre a Francesca Michelini.

