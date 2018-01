Don Matteo è tornato. E, come previsto, è stato subito boom di ascolti per la puntata numero uno dell'undicesima stagione. La fiction con Terence Hill e Nino Frassica, in onda in prima serata su Rai1, ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi più del 31% di share. Merita un discorso a parte la questione nuova sigla che, diciamo così, non ha avuto la stessa ottima riuscita degli ascolti. Ma non è stata l'unica novità di questa nuova stagione ancora tutta da gustare. Ricordiamo che correva l'anno 2000 quando Don Matteo debuttava in tv e ora si arricchisce di un personaggio che i telespettatori più attenti (e informati sul mondo del web) avranno riconosciuto subito. Si tratta di Mariasole Pollio, 14 anni, giovanissima youtuber che dal suo canale, costruito passo dopo passo, si è ritrovata sulla tv nazionale. Un bel traguardo, insomma, anche perché per Mariasole questo è stato un esordio da protagonista. Interpreta Sofia, una ragazza che dopo aver perso tutto viene accolta da don Matteo. Gli spettatori più giovani non avranno avuto dubbi vedendola accanto a Terence Hill: Sofia è proprio Mariasole, che è molto popolare tra i ragazzi per i suoi blog che raccontano la sua vita personale e ricalcano le tendenze dei teenager. (Continua dopo la foto)

Poi, certo, c'era anche chi sapeva già del suo debutto in Don Matteo. A farlo sapere a una miriade di utenti era stato, poche ore prima della messa in onda, Francesco Facchinetti, il figlio di Roby, volto noto dei Pooh. Facchinetti, infatti, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram, dedicato proprio alla giovanissima Mariasole. E sotto una bellissima foto che lo ritrae con la youtuber, ha scritto: "Il 26 ottobre del 2016 ho incontrato Mariasole per la prima volta – ha scritto - Era un fiume un fiume in piena, una ragazza di 13 anni con una testa che viaggia alla velocità della luce e un cuore pieno di sogni. Non ha mai cercato di proporsi per quello che non era. Onesta con se stessa e con gli altri ha sempre cercato di inseguire il proprio scopo con la genuinità che la contraddistingue". (Continua dopo le foto)

Ha debuttato adesso nel mondo della recitazione, ma in fondo la Pollio ha sempre voluto fare l'attrice. "Me l’ha annunciato con una sicurezza che a tratti ha spiazzato anche me – prosegue Facchinetti - Sono stato io a cercare di tenerle i piedi per terra, spiegandole come fosse difficile riuscire a realizzare progetti tanto grandi, ma che sicuramente ci avremmo provato. Era così determinata che l’ho mandata a fare un provino per Don Matteo insieme a centinaia di altri ragazzi della sua età che volevano quella parte. Alla fine ce l’ha fatta. Quello era il suo obiettivo e l’ha raggiunto".

