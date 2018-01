La nuova puntata del trono over ha fatto scintille vere. Da qualche tempo Maria De Filippi sta perdendo la pazienza e se di solito resta sempre sopra le parti e ama mantenere la calma, questa volta si è piuttosto arrabbiata, arrivando anche ad alzare la voce. A quanto pare, la conduttrice è tornata dalla pausa natalizia più insofferente che mai nei riguardi di alcuni comportamenti che ritiene scorretti. Se qualche giorno fa se l'è presa con Annamaria, questa volta ha perso le staffe nei confronti di Emy. Quest’ultima era al centro dello studio con Francesco e ha dichiarato di essere interessata al cavaliere, ma i fatti non sembrano darle ragione. La dama pare infatti aver tentennato di fronte alla richiesta dell’uomo di incontrarsi per un week-end da trascorrere insieme. Per fare chiarezza su questa vicenda, la padrona di casa ha chiesto alla dama del parterre femminile se fosse vero che avesse rifiutato la proposta dell’uomo di andarla a trovare. Lei ha negato, ma Sonia una ragazza della redazione l’ha smentita immediatamente. Alla fine, anche lo stesso cavaliere ha dichiarato che le cose non stavano come continuava ad affermare la dama. (continua dopo la foto)

A questo punto la conduttrice ha veramente perso la pazienza, il fatto che si potesse mettere in discussione una delle sue collaboratrici l'ha fatta infuriare. La dama ha anche detto che evidentemente qualcuno mentiva perché cercava notorietà. E sappiamo bene come questo sia uno dei tormentoni dei protagonisti di UeD. A quel punto Maria, non riuscendo a soprassedere di fronte a questa palese bugia, si è scagliata contro Emy, consigliandole di chiedere scusa alla redazione. Anche di fronte alla richiesta della De Filippi, la dama ha tergiversato, facendo finta di niente. Tutto ciò è servito a far scoppiare la padrona di casa nel vero senso della parola. La moglie di Maurizio Costanzo ha chiesto a tutti di smetterla di dire bugie, soprattutto quando mettono in mezzo anche il suo staff. “Per rispetto alla vostra età non dico niente ma ora basta con questo comportamento… Fatevi un ballo, che io mi faccio un giro” ( video ).





Al colmo del disappunto, la De Filippo ha voluto chiudere la questione con una frecciata pesante: “Adesso basta! Emy stai superando il limite, manca poco così! Per rispetto alla vostra età non dico niente ma ora basta con questo comportamento….. Fatevi un ballo, che io mi faccio un giro”. Di fronte alle parole di Maria, i telespettatori non hanno potuto far altro che commentare il tutto attraverso i social. Su Twitter sono davvero tante le persone che hanno preso le parti della conduttrice. Per alcuni, però, la De Filippi dovrebbe fare una sfuriata anche a Gemma e Giorgio. A questo punto non ci resta che continuare a seguire il trono over di Uomini e Donne per capire come andrà a finire, già ieri la padrona di casa aveva perso le staffe con Annamaria.

