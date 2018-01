E chi se lo sarebbe mai aspettato! E se vi dicessimo che è Sanremo un dei posti in cui si (scusateci il termine) “cucca” di più. Altro sito d’incontri, dietro le quinte dell’Ariston può succedere letteralmente di tutto. Parola di Giovanni Ciacci, l’esperto di moda, musica e tendenze, nonché costumista per ben nove volte del Festival di Sanremo. Fra meno di un mese, infatti, inizierà il Festival e come da tradizione sono iniziati a circolare i primi gossip sui cantanti. Intervistato da Alessio Poeta per Gay.it, Giovanni Ciacci ha commentato acidamente il Festival di Sanremo criticando il celebre Dopo Festival. “Mi piacerebbe vedere un DopoFestival più rosa, più pop, magari in diretta dalle camere d’albergo dei cantanti, perché è lì che succede la qualunque…Negli Hotel c’è un gran via vai. Cantanti, gruppi che si sciolgono, gruppi che si ammucchiano, uomini con donne, donne con donne. I miei occhi, negli anni, hanno visto cose che voi umani, non potete neanche immaginare”. Ciacci, infatti, incalzato da Poeta, ha poi precisato: “A Sanremo si scopa sempre! Anche in sala stampa. Lì, poi, se ne vedono delle belle, altro che Badoo o Grindr. Se solo quei bagni potessero parlare, cherie”. (Continua dopo la foto)

“Per gli addetti ai lavori – continua - la settimana di Sanremo, è un po’ come la gita di terza media dove tutto è possibile. Una parte della città si trasforma improvvisamente in una sorta di club per scambisti di Jessica Rizzo”. Riguardo alle previsione ha detto: “Non credo che sarà un flop, anzi, ma che sarà il Sanremo meno glamour di sempre, ne sono certo. Posso capire le scelte musicali del Direttore, essendo un professionista, ma non posso accettare che non abbia pensato a tutto il circo mediatico che Sanremo genera. Quando ho parlato dei look della Hunziker e delle altre quattro donne in gara, di cosa parlo? Dello smoking di Favino? Della profonda idratazione di Baglioni?”.





E proprio parlando di conduttori: Promossi, perché comunque sono tre numeri uno nel loro mestiere. Baglioni, a guardarlo bene, sembra uscito da un cartone animato. Favino, adorabile, bono, orgoglio nazionale all’estero. Sarebbe molto interessante, per il pubblico da casa, vederlo in mutande, visto che io ho avuto la possibilità di vederlo per un servizio, mentre la Hunziker è molto brava, ma non è di certo la donna più elegante d’Italia. Speriamo solo che il marito faccia un miracolo per lei e per quegli occhietti che non le se vedono proprio più”.

