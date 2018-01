Il torno over di Uomini e Donne riserva sempre moltissime sorprese. Nelle ultime settimane l'attenzione è stata di nuovo monopolizzata da Gemma e Giorgio. La dama non si arrende, ma lui resiste imperterrito sulle sue posizioni. In tutto ciò, non è che in trasmissione ci sono solo loro, ovvio. E nella puntata andato in onda l'11 gennaio il pubblico ha assistito ad un inaspettato colpo di scena che ha visto protagonista la padrona di casa. Maria De Filippi di solito lascia fare, non si intromette più di tanto e fa sì che siano gli opinionisti ad avere le reazioni più accese, ma questa volta anche lei ha detto basta. Infatti la moglie di Maurizio Costanzo ha perso le staffe nei confronti di Annamaria, storica dama del parterre femminile. La signora stava conoscendo Alfredo, ma il lieto fine non è arrivato. A quanto pare, la donna è più interessata ad un ex cavaliere del programma: Raffaele. La donna è stata infatti avvistata in giro per Napoli con questa ex conoscenza della trasmissione per più di una volta, con tanto di foto che testimoniano i loro incontri. (continua dopo le foto)

Di fronte alle nuove segnalazioni, la padrona di casa ha sentito il bisogno di avere delucidazioni su quanto sta accadendo, cercando anche di scoprire la verità. Il primo a intervenire è stato Gianni Sperti che ha tirato fuori la questione. Poi, dopo svariate argomentazioni, anche un po’ troppo confuse, Maria De Filippi pare aver perso la pazienza. La conduttrice ha infatti chiesto alla donna di essere chiara riguardo ai suoi sentimenti nei riguardi di Alfredo, ma lei ha tentennato, continuando a essere evasiva. Nel corso della discussione, la dama pare aver detto tante cose diverse tra loro. All’inizio ha ammesso di essere interessata a Raffaele, che però la vede come un’amica, per poi tornare indietro e dichiarare di essere interessata all’ex cavaliere di Uomini e Donne solo per una amicizia.





Di fronte a così tanta titubanza, la De Filippi ha sbottato. “Annamaria ma tu non sei Miss Universo, scusa se te lo dico. Devi guardarti allo specchio e vedere chi sei, non solo esteticamente, e quanti anni hai”. Dopo queste parole che effettivamente sono state abbastanza dure, Annamaria ha comunicato che dopo la puntata avrebbe salutato tutti e se ne sarebbe andata. Il pubblico del trono over, chiaramente, ha mostrato tutto il suo appoggio nei confronti della conduttrice. In breve tempo, il nome della dama è divenuto trend sui social italiani. Una cosa è certa, i telespettatori hanno approvato e applaudito la padrona di casa.

