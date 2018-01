Ci siamo: tra poco si parte. Manca pochissimo alla nuova edizione de L’Isola dei famosi che aprirà i battenti lunedì 22 gennaio su Canale 5. La padrona di casa sarà ancora Alessia Marcuzzi e l’inviato in Honduras sarà l’aitante Stefano De Martino che lascerà la scuola di Amici per partire coi vip. Ma chi sono questi vip che partono per terre lontane? Finora solo pochi erano i nomi ufficiali: Bianca Atzei, Alessia Mancini e Nadia Rinaldi (che ha perso addirittura 73 chili). Va bene, di loro già sappiamo tutto. Ma gli altri? Finora i nomi sono rimasti abbastanza top secret. Adesso, però, è il settimanale Spy a svelare il cast ufficiale. Di qualche vip avevamo già saputo ma non c’era nulla di certo. Ora, invece, si può dire che questo è il cast definitivo… Ah! Prima di svelarvi i nomi dei famosi che parteciperanno al reality, ricordiamo che Mara Venier e Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, saranno opinionisti di questa nuova edizione. Se tutto va bene, cioè se il terremoto in Honduras che ha fatto presagire il rischio tsunami non obbligherà la produzione a scelte differenti, si inizia il 22… Continua a leggere dopo la foto

Ma ora basta tenervi sulle spine, ecco i nomi dei vip: Francesco Monte (l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che dalla stessa è stato mollato in diretta – per Ignazio Moser - durante una puntata del Grande Fratello Vip); l'attrice Eva Henger (che prende il testimone dalla figlia); la modella e showgirl Cecilia Capriotti; l'illusionista tv Giucas Casella (che aveva partecipato all’Isola dei Famosi quando vinse Vladimir Luxuria e fu costretto a ritornare a casa a gioco aperto per seri problemi di salute); l’ex gieffino Filippo Nardi (quello, per capirci, che aveva perso la testa per le sigarette, ve lo ricordate?); la mitica Francesca Cipriani, anche lei ex gieffina; l'ex vincitore del Grande Fratello 5 Jonathan Kashanian. Continua a leggere dopo le foto

Ma non è finita: partirà anche il medium Craig Warwick, quello che sente presenze angeliche intorno a sé; la cantante Bianca Atzei, la showgirl Alessia Mancini (e queste le sapevamo già); Nino Formicola del duo Zuzzurro e Gaspare, l'attrice Nadia Rinaldi (sapevamo anche della sua partecipazione), il modello Marco Ferri (figlio di Riccardo, ex giocatore dell'Inter), l'influencer Chiara Nasti, l'olimpionico Amaurys Perez, la ex madre natura di "Ciao Darwin" Paola Di Benedetto e la ex tronista Rosa Perrotta. Beh? Che ne dite? C’è un po’ di tutto, come sempre. Ne vedremo delle belle, questo è sicuro? Allora, siete pronti?

