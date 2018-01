Nel corso degli anni '90 è stata una delle protagoniste assolute del piccolo schermo. Daniela Rosati era la regina dei programmi di salute e benessere come Medicina a confronto su Mediaset e Tutto benessere alla Rai. Era l'epoca in cui era sposata con Adriano Galliani. Lei era una giornalista brava e competente, sembrava che la sua vita la appagasse e invece, evidentemente, dentro di lei covava qualcosa. Era come se la sua esistenza fosse stata incompleta, vuota, mancante di qualche anello fondamentale. Così la conduttrice televisiva, all'improvviso, ha cambiato vita. Nel corso del tempo abbiamo infatti scoperto che la sua sparizione dal radar della tv è stata dovuta a una scelta importante e radicale. La Rosati ha infatti abbracciato la fede. "La mia vita prima era piena, ma incompleta e oggi, grazie alla fede, posso dire di avere una vita felice": lo racconta Daniela Rosati a Spy, in edicola venerdì 12 gennaio, che dopo due matrimoni e una carriera di conduttrice di successo, si è convertita e ha lasciato tutto. È così che Daniela Rosati si spiega al noto settimanale, motivando la decisione di allontanarsi completamente dal mondo dello spettacolo per abbracciare la fede, voltando lo sguardo verso una dimensione più intimistica e piena. (continua dopo la foto)

La donna, dopo due matrimoni e una carriera di conduttrice di successo, si è buttata nelle braccia del Signore: "Sono diventata un'oblata, ovvero consacrata all'ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine. Non sono una 'vera'suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola". Insomma, la sua vita ha subito una svolta radicale che l'ha portata a condurre un'esistenza completamente diversa, in cui a contare è solo la dimensione divina e la preghiera. Naturalmente questa scelta ha stupito tutti quelli che la conoscevano. "I miei amici, la famiglia, gli affetti non ho smesso di frequentarli – prosegue la Rosati – Ma ho lasciato da parte la vita sentimentale e vivo in castità. Se mi manca il lavoro? Ho un po' di nostalgia del periodo a Mediaset, sono stati gli anni più belli".





La Rosati è nata nel 1958. Ha condotto su Rete 4 Naturalmente bella e Medicine a confronto e su Rai1 Tutto benessere. È stata sposata due volte, il primo matrimonio è durato due anni con un uomo di nome Claudio di cui non ha mai rivelato altro che il nome. Poi le nozze con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, tra il 1993 e il 1999. In un'intervista ha dichiarato di essere stata buddista. Poi ha subìto una conversione religiosa e si è votata alla castità, diventando un'Oblata Brigidina, appartenente alla congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo.

