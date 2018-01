Tra la fine del 2017 e l'arrivo del 2018 è arrivata la notizia: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati. Dopo 11 anni insieme e un figlio, Nathan Falco. È stato il settimanale Oggi a lanciare la bomba, aggiungendo che "le voci si rincorrevano da tempo". Poi è arrivata la rivista diretta da Alfonso Signorini, Chi, che ha diffuso i primi dettagli: la separazione in questione sarebbe stata consensuale e sarebbe arrivata dopo un lungo periodo di crisi. Sarebbe stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e all'avvocato Maria Cristina Morelli, legale della Gregoraci, tutti fotografati, sempre da Chi, all’uscita dello studio legale. "La separazione è consensuale – si legge - decisa per non turbare l'amatissimo figlio della coppia Nathan Falco. Proprio per questo motivo Elisabetta continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore. La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti da Briatore nelle località più esclusive del mondo". (Continua dopo la foto)

Sappiamo anche che dopo l'incontro con gli avvocati, Briatore è volato a Malindi con il figlio, la Gregoraci a Miami con un'amica. Inevitabilmente, però, esplosa la notizia della separazione, è partita la caccia alle prime dichiarazioni. A rompere il silenzio su Instagram è stata Elisabetta, con un paio di post senza nomi ma che in realtà la dicevano lunga. Ci ha pensato Striscia la Notizia a scucirle qualcosa di più. Valerio Staffelli ha intercettato la Gregoraci a Montecarlo per consegnarle il Tapiro d'oro dopo la recente separazione da Briatore. E così, senza troppi giri di parole, è andato al sodo: "E il 'vitalizio' che dovrà darle Briatore?". "I giornali scrivono tante stupidaggini – ha risposto la showgirl - L'unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene". (Continua dopo le foto)

E che dire delle voci che la vogliono già impegnata con un altro? Di fronte alle telecamere di Striscia, la Gregoraci ha dichiarato che al momento non ha un fidanzato, né spasimanti. È una donna single e una mamma dedita alla vita del suo Nathan Falco. In sostanza quello che emerge dal servizio di Staffelli è che l'imprenditore e la showgirl, che sono stati insieme per più di dieci anni e dal loro amore hanno anche avuto un figlio, si vogliono ancora bene e che hanno deciso di rompere di comune accordo. E i rumor su quanto spetterebbe a lei ora che il matrimonio è finito sono tutti da rivedere.

