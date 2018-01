Chi seguo Uomini e Donne sa tutto su Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Grazie alla popolarità che ha regalato loro il programma di Maria De Filippi, anche chi non segue il dating show di Canale 5 ha imparato a conoscerli. Da anni la dama torinese e il cavaliere toscano sono protagonisti di una storia d'amore mai veramente sbocciata. Tra loro è iniziato qualcosa, ma poi il tutto ha preso una piega un po' pesante e complicata per il gabbiano che ha deciso di passare oltre, mentre Gemma non ha mai negato di continuare a pensare a lui. Ultimamente si vociferava che tra i due si fosse riaccesa la scintilla, ma subito sono arrivate smentite da ogni dove. Manetti comunque ha sempre dichiarato che il suo amore con la Galgani è finito il 3 giugno, con la torinese che gli aveva letto in diretta in prima serata “La lettera che non gli hai mai dato”, in cui ripercorreva i bei momenti passati insieme al suo cavaliere. Ma niente di fatto, anche se la cosa non riesce proprio a convincere. Infatti, nelle ultime settimane si sono riaccese le speranze di rivederli insieme. (continua dopo la foto)

Ora, le polemiche non mancano. Infatti la dama di Torino, anche se ha attaccato duramente il cavaliere nel corso degli anni, sta cercando di riavvicinarsi di nuovo a lui, anche se il Manetti fino a questo momento l’ha sempre respinta. Durante le ultime puntate del programma andate in onda, la Galgani sembrava determinata a riconquistare il cuore del suo ex e tra sorprese, cene romantiche e baci durante i balli in trasmissione, la “missione” sembrava essere portata a termine, se non fosse che il cavaliere fiorentino abbia più volte ribadito di non voler ricominciare nessuna relazione con la dama.tuttavia, un recente indizio social ha però lasciato tutti i fan senza parole e insospettito i follower di Giorgio.





Il gabbiano ha infatti condiviso uno scatto su Instagram di se stesso, ma ad accompagnare l’immagina la didascalia reca: “Saluti da una pioviginosa Torino”. Torino è proprio la città dove la Galgani vive e dunque non è stato difficile per i loro fan immaginare che l’ex coppia potesse aver trascorso del tempo insieme. Sarà proprio così oppure Manetti si trovava in città per altre ragioni? Per il momento non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, certo è che se i due si fossero davvero incontrati, la redazione del programma ne sarebbe certamente a conoscenza e forse i due hanno fatto un’esterna con le telecamere. Nelle prossime puntate del trono over il cavaliere fiorentino potrà svelare il mistero.

