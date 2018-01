"Questo 2017 è stato un anno molto duro e faticoso, ma altrettanto evolutivo... Prove da superare, scelte determinanti, cambiamenti su ogni fronte possibile. Quello che fa la differenza è come affrontiamo tutto questo... Le azioni dicono di noi, non le parole! Vi auguro di trovare sempre il coraggio e l'autenticità nel vostro cammino. Auguri a tutti!". Toh, si rivede Marina Graziani, indimenticabile Velina di Striscia la Notizia bionda che faceva coppia con Roberta Lanfranchi. Ve la ricordate, sì? Certo, sono passati parecchi anni: l'esordio di Marina e Roberta sul celebre bancone del tg satirico risale all'edizione 1996/97. Poi sono tornate a fare coppia in quella del 1998/99. I conti, ahinoi, sono presto fatti: accadeva più di vent'anni fa. Un'altra vita, in pratica. Ma è stato grazie al programma di Antonio Ricci che hanno assaporato il successo, quello vero, anche se entrambe avevano già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e della moda. Roberta, per esempio, vantava già un'esperienza nei corpi di ballo di trasmissioni come Non dimenticare lo spazzolino da denti e di Buona Domenica; Marina, invece, aveva debuttato con un concorso di bellezza. (Continua dopo la foto)

Ecco: ma che fine ha fatto Marina Graziani? Oggi ha 40 anni e dopo l'esperienza a Striscia la ricordiamo nel ruolo di inviata/co-conduttrice per i programmi Fuego (1999/2000), Wozz'up (2000/2001) e a uno speciale sul Giffoni Film Festival. Nel 2002 partecipa al programma Donnavventura Vip in onda su Rete 4. L'anno dopo gira il film ''Ho visto le stelle!'' con Vincenzo Salemme e nel 2005 partecipa come concorrente al reality show ''Ritorno al presente'' condotto da Carlo Conti per Raiuno. Nel 2009, ancora, conduce ''Stelle e note di Natale'' su Rai Due e sposa il fotografo Luca Petrinka. Oggi, anno 2018 e 41 candeline da spegnere, a guardare le foto social Marina non sembra cambiata di una virgola dai tempi in cui sgambettava sul bancone di Striscia. Ma forse meglio non dirglielo perché già "sulla mia lapide verrà scritto l'appellativo 'ex Velina'...", dice in un'intervista recentissima a Vero. (Continua dopo le foto)

"Devo molto a Striscia – ha fatto sapere Marina, di professione manager, alla rivista – mi ha dato popolarità e molti dei miei contatti di oggi derivano proprio da quell'esperienza. Dopo ho fatto tante cose, ma per molti anni ho lavorato dietro le quinte, quindi non sono mai stata così in vista". L'ultimo impegno lavorativo quest'estate: "Ho lavorato per Bike Channel a un programma in 6 puntate che mi ha portato a scoprire la Liguria in bicicletta. Ho condotto inoltre tre puntate de Il Bello del Mattone, Un programma in ambito immobiliare che va in onda in prima serata su Italia 7 Gold. Lo sport per me è da sempre una grandissima passione: è una valvola di sfogo, un momento di crescita interiore. La cosa che preferisco in assoluto è la corsa: almeno due o tre volte a settimana ho bisogno della mia corsetta. Faccio anche palestra e mi piace scoprire nuove discipline, soprattutto da quando ho aperto il mio blog dedicato al benessere".

